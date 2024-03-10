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Biden’dan çok konuşulacak Netanyahu ve İsrail sözleri: ‘Kırmızı çizgi yok’

10.03.2024 09:01
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ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini ifade ederek Gazze’de devam eden İsrail saldırıları hakkında da tüm dünyada ses getirecek açıklamalarda bulundu. Biden açıklamasında "İsrail'i asla bırakmayacağım. Silah yardımının duracağı, demir kubbenin cephanesiz kalacağı bir kırmızı çizgim yok" dedi.

Biden’dan çok konuşulacak Netanyahu ve İsrail sözleri: ‘Kırmızı çizgi yok’

ABD Başkanı Joe Biden, Refah'ın kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söyledi.

ABD Başkanı Biden, MSNBC kanalında yayınlanan bir programa röportaj verdi ve gündemdeki ana başlıkları değerlendirdi.

ÖLDÜRÜLEN 30 BİNDEN FAZLA SİVİLE DİKKAT ÇEKTİ

Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyerek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti.

"Başbakan Binyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna ise Biden, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde." şeklinde yanıt verdi. Biden, "İsrail'i asla bırakmayacağım. Silah yardımının duracağı, demir kubbenin cephanesiz kalacağı bir kırmızı çizgim yok" diyerek de sözlerini sürdürdü.

Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydeden Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı. (AA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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