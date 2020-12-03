Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

New York Times'tan Thomas Friedman'a konuşan Biden'a göre, İran’ın nükleer silah geliştirmesi; ABD ve küresel nükleer silah kontrol rejimi olan 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması' için doğrudan bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturuyor.

Biden, "Hassas füzeler ve bölgeyi istikrarsızlaştıran tüm diğer şeyler hakkında çok fazla yorum var. Ancak gerçek şu ki, bölgede biraz istikrar sağlamanın en iyi yolu 'nükleer programla ilgilenmek'" dedi.

Seçilmiş Başkan Biden sözlerine şöyle devam etti: "İran bir nükleer bomba yaparsa, bunun sonucunda Suudiler, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde kendi nükleer silahlarını elde etmek için muazzam bir baskı yapacak ve dünyanın bu bölümünde ihtiyacımız olan son şey, lanet olası bir nükleer kapasite birikimi."

"YAPTIRIMLARI GERİ ÇEKME SEÇENEĞİNE SAHİBİZ"

ABD her zaman gerektiğinde yaptırımları geri çekme seçeneğine sahip olduğunu ve İran'ın bunu bildiğini belirten Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişare içinde, İran'ın nükleer kısıtlamalarını sıkılaştırmak ve uzatmak için müzakereler ve sonraki anlaşmalar için çabalayacağız. Ayrıca füze programını da ele alacağız" dedi.