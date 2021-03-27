Biden'dan Georgia'daki seçim yasasına tepki: Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede tartışmaya neden olan ve Georgia Valisi Brian Kemp'in dün imzaladığı yasaya yönelik bir açıklama yaptı.

2020 seçimlerinde rekor sayıda seçmenin oy kullandığını anımsatan Biden, Georgia'nın hem başkanlık seçimleri hem de ikinci tur Senato seçimleri sırasında önem arz ettiğini vurguladı.

Biden açıklamada, "Georgialı seçmenlerin oy hakkını kullanmasını ve idealleri çerçevesinde kampanyaları kazanmasını kutlamak yerine, eyaletteki Cumhuriyetçiler insanların oy hakkını ellerinden almak için Amerika'ya yakışmayan bir yasaya koştu. Bu yasa, tıpkı diğer eyaletlerdeki Cumhuriyetçilerin yaptığı gibi, Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırıdır." yorumunu yaptı.

Söz konusu yasanın, oy kullanma işlemlerini erken saate çektiğini ve böylece çalışanların oy kullanmasını zorlaştırdığını, ayrıca uzaktan oylara ciddi kısıtlamalar getirdiğini anımsatan Biden, 19. ve 20. yüzyılda siyahilere yönelik ayrımcı yasalara atıfta bulunarak, "Bu, 21. yüzyılın Jim Crow yasasıdır. Bu bitmelidir. Eyleme geçmek için anayasal ve ahlaki sorumluluğumuz vardır." mesajını verdi.