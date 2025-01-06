Biden'dan giderayak Trump'a çelme! ABD artık petrol ve doğal gaz sondakı yapamayacak

ABD'de 20 Ocak tarihinde göreve başlayan ve ikinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a, Biden'dan çelme geldi. Biden'ın imzaladığı 2 muhtırayla birlikte ABD'nin karasularının büyük bir kısmında petrol ve doğal gaz sondajının yasaklandı.

İKLİM POLİTİKALARI KILIFI UYDURULDU

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, yasak kapsamında doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ve Bering Denizi'nin bir kısmı gibi sularda yeni petrol ve doğal gaz sondaj yapılmayacağını belirtti.

Biden, "Bu kıyılarda sondaj yapmak, değer verdiğimiz yerlere geri dönüşü olmayan zararlar verebilir ve ülkemizin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli değildir." ifadesini kullandı.

Yasak kapsamında 625 milyon dönümden (253 milyon hektar) fazla su alanının sondajdan korunacağını kaydeden Biden, bu kararın ABD'nin iklim politikalarıyla da uyumlu olduğunu vurguladı.

ÇEVRECİLERİN TEPKİSİNİ TOPLAMIŞTI

Trump'ın ilk döneminde, bölgedeki bazı alanlarda petrol ve gaz aranması için firmalara izin verilmiş, bu da çevrecilerin tepkisini toplamıştı.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, seçim kampanyası sırasında, enerji üretimini artırma ve enerji fiyatlarını düşürme amacıyla sondaj faaliyetlerini teşvik edeceğini defalarca dile getirmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır