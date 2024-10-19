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  4. Biden'dan İran açıklaması: İsrail'in ne zaman vuracağını biliyorum

Biden'dan İran açıklaması: İsrail'in ne zaman vuracağını biliyorum

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
19.10.2024 00:17
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman misilleme yapacağını anladığını belirtti. Bunun üzerine Biden kendisine saldırının tarihi ile ilgili soru soran gazeteciyi geçiştirdi.

Biden'dan İran açıklaması: İsrail'in ne zaman vuracağını biliyorum

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce yapılması planlanan ancak ABD'deki Milton Kasırgası nedeniyle ertelenen Almanya gezisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EVET" DİYEREK YANIT VERDİ

Bir gazetecinin "İsrail'in İran'a yapacağı misillemenin nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna Biden, "Evet ve evet." yanıtını verdi. Biden, daha sonra da "Bize de söyleyebilir misiniz?" sorusunu ise "Hayır ve hayır." diye yanıtladı.

"BANA GÖRE FIRSAT VAR"

Orta Doğu'daki barış konusunda İsrail ve İran arasındaki çatışmaları bir süreliğine durdurma fırsatı olduğunu savunan Biden, "Bana göre bir fırsat var ve meslektaşlarım, İsrail ve İran ile muhtemelen bir süreliğine çatışmayı sona erdirecek şekilde başa çıkabileceğimiz konusunda hemfikir." dedi Biden, Lübnan'da ateşkes için çalışma olasılığının olduğuna da inandığını ancak bu tür çabaların Gazze'de daha zor olacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

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abd biden
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