Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı

Demokrat Başkan adayı Biden "Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'yı camiye çevirme kararını geri çevirmesi ve bu hazineyi eski statüsü olan müzeye dönüştürmesi, Ortodoks inancı dahil herkesin eşit olarak erişim sağlayabilmesi çağrısında bulunuyorum.

NATO'YA DESTEK

Biden ayrıca Yunanistan ve türkiye arasındaki gerilimin düşürülmesi

için NATO'nun çabalarını desteklediğini belirtti ve diplomatik görüşmelere devaöm etme kararının doğru yönde atılan adımlar olduğunu söyledi.

"TRUMP YÖNETİMİ TÜRKİYE ÜZERİNDE BASKI KURSUN"

Biden ayrıca "Trump yönetimi, bölgede Yunanistan'a karşı kışkırtıcı eylemlerden kaçınması için Türkiye'ye baskı kurmalı, diplomasinin başarılı olması için alan yaratmalıdır" dedi.



