Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı

Demokrat Başkan adayı Biden "Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'yı camiye çevirme kararını geri çevirmesi ve bu hazineyi eski statüsü olan müzeye dönüştürmesi, Ortodoks inancı dahil herkesin eşit olarak erişim sağlayabilmesi çağrısında bulunuyorum.
Biden ayrıca Yunanistan ve türkiye arasındaki gerilimin düşürülmesi
için NATO'nun çabalarını desteklediğini belirtti ve diplomatik görüşmelere devaöm etme kararının doğru yönde atılan adımlar olduğunu söyledi.
Biden ayrıca "Trump yönetimi, bölgede Yunanistan'a karşı kışkırtıcı eylemlerden kaçınması için Türkiye'ye baskı kurmalı, diplomasinin başarılı olması için alan yaratmalıdır" dedi.