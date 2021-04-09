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Biden'dan Pentagon için 715 milyar dolar bütçe talebi

09.04.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, 2022 mali yılı için Kongreye sunduğu bütçe talebinde Savunma Bakanlığına (Pentagon) 715 milyar dolar bütçe istedi.

Biden'dan Pentagon için 715 milyar dolar bütçe talebi

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra ilk isteğe bağlı federal bütçesini Kongreye sundu.

Toplam 1,52 trilyon dolar bütçe talebinde Pentagon için 715 milyar dolar istendi.

Biden yönetimi tarafından federal bütçeye ilişkin yayımlanan 58 sayfalık özet belgesinde, uzun zamandır ABD savunma bütçesinde temel bütçeye dahil edilmeden ayrı fon olarak talep edilen ve savaş fonu olarak bilinen Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonunun da temel bütçeye dahil edildiği ifade edildi.

Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar Fonu, Eski Başkan Barack Obama döneminde kurulmuştu.

Obama yönetimi, 2009'da "Teröre Karşı Küresel Savaş" stratejisini değiştirip bunun yerine Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar kavramını ortaya atmıştı.

2008 ekonomik krizinden sonra da Pentagon'un temel bütçesinden kesinti yapılmaması amacıyla bu operasyonlar için temel bütçenin dışında bir fon oluşturulmuştu.

BIDEN'IN PENTAGON BÜTÇESİNDE NELER VAR?

Beyaz Saray tarafından yayımlanan belgede, bütçedeki öncelik listesinin başında Çin ile rekabet maddesi dikkati çekti.

Belgede, "İsteğe bağlı bütçe talebi, bakanlığın en büyük sınaması olan Çin tehdidine karşı koymanın gerekliliğine öncelik veriyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Rusya'yı da caydırmak istediğine işaret edilen belgede, Pentagon'un küresel güç rekabeti konusunda konsept, kabiliyet ve kuvvet konumlandırma stratejileri kuracağı ifade edildi.

Ar-Ge ve gemi inşa konularının da Pentagon bütçesine öncelik verilen konular olduğuna değinilen belgede, nükleer caydırıcılık kapasitesinin modernize edilmesi ve uzun menzilli füzelerin alınması için yatırım yapılacağına dikkati çekildi.

Belgede, iklim ve enerji bakımından etkinlik sağlayacak yatırımların yanı sıra biyolojik tehditler konusunun da bütçede öncelik verilen konular arasında bulunduğu kaydedildi. (AA)

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Joe Biden

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