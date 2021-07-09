HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden’dan Putin’e siber saldırılara karşı harekete geçme çağrısı

Biden’dan Putin’e siber saldırılara karşı harekete geçme çağrısı

09.07.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya’nın ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerine karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Biden’dan Putin’e siber saldırılara karşı harekete geçme çağrısı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Biden ve Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Suriye’ye sınır ötesi insani yardımların devam etmesi yönünde oybirliğiyle karar alınmasına değinerek, ABD-Rusya Zirvesi’nin ardından Suriye konusunda yürütülen ortak çalışmalardan bahsetti.

Kritik Putin görüşmesi sonrası Biden'dan ilk açıklamaKritik Putin görüşmesi sonrası Biden'dan ilk açıklama

Görüşmede ABD ve diğer ülkeleri etkilemeye devam eden fidye yazılımı saldırıları konusu da ele alındı. Biden, Rusya’nın ülkede faaliyet gösteren Rusya merkezli suç örgütlerine karşı harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek, fidye yazılımı saldırıları ve daha geniş tehditlere yönelik anlaşmaları sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı. Biden ayrıca, ABD’nin fidye yazılımı saldırıları ve diğer tehditler karşısında halkını ve altyapısını savunmak için gereken her türlü eylemi yapacağını yineledi. (İHA)

Soruyu geçiştirmeye çalıştı! Kritik Putin görüşmesi öncesi Biden'dan dikkat çeken sözlerSoruyu geçiştirmeye çalıştı! Kritik Putin görüşmesi öncesi Biden'dan dikkat çeken sözler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!
İran'da korkutan deprem!İran'da korkutan deprem!
Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Vladimir Putin Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecini biz sonlandırmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecini biz sonlandırmadık

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.