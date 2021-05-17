Biden'dan şaşırtan hareket! Gazetecinin İsrail sorusunu cevaplamadan salonu terk etti

Biden, Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeledeki aşılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SONRASINDA SÖYLEYECEK DAHA ÇOK ŞEYİMİZ OLACAK"

Bir gazetecinin "Hafta sonu İsrail ve Filistin'de gerginliğin tırmandığını gördük, neden bir ateşkes çağrısı yapmıyorsunuz?" sorusu üzerine Biden, "Başbakan (Binyamin) Netanyahu ile bir saat içinde telefonda görüşeceğim, sonrasında söyleyecek daha çok şeyimiz olacak." dedi.

YANIT VERMEDEN SALONDAN AYRILDI

Başkan Biden başka bir gazetecinin, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunuyorsunuz, peki İsrail'in eylemlerinin orantılı olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna ise yanıt vermeden salondan ayrıldı.

