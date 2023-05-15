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Biden'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum! "Öndeyiz" açıklamaları peş peşe gelmişti... "Kulağa tanıdık gelmiyor mu?"

15.05.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 14 Mayıs seçimleri dünyanın geri kalanında da yankı uyandırdı. Seçimi dikkatle takip eden ülkelerden biri de ABD'ydi. ABD Başkanı Joe Biden'dan resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum geldi.

Biden'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum! "Öndeyiz" açıklamaları peş peşe gelmişti... "Kulağa tanıdık gelmiyor mu?"

Sandıktan çıkan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kaldığı değerlendiriliyor. Mevcut sonuçlar ABD Başkanı Joe Biden'a da soruldu. Biden'ın "Umarım kim kazanırsa gerçekten kazanır" yorumu dikkat çekti.

"KULAĞA TANIDIK GELMİYOR MU?"

Biden, Delaware eyaletinde bisiklete binerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim sonuçlarında muhalefet ve iktidarın açıklamaları arasında bir anlaşmazlık olduğu belirtilerek görüşü sorulan Biden, "Öyle mi? Bunu duymamıştım" şeklinde yanıt verdi.

Muhalefet ve iktidar cephesinden karşılıklı olarak peş peşe gelen "Öndeyiz" açıklamalarına değinilirken Biden "Kulağa tanıdık gelmiyor mu?" dedi.

"ZATEN YETERİNCE SORUN VAR"

Seçim sonuçları için "Umarım kim kazanırsa gerçekten kazanır" diyerek görüşünü belirten Biden, "Yani şu anda yeryüzünün o bölgesinde bunun dışında da yeterince sorun var" sözleriyle devam etti.

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