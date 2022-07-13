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  4. Biden'dan sonra şimdi de eşi Jill Biden gündemde! Sosyal medyadan özür diledi

Biden'dan sonra şimdi de eşi Jill Biden gündemde! Sosyal medyadan özür diledi

13.07.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaflarıyla adından söz ettiren ABD Başkanı Joe Biden'dan sonra şimdi de eşi Jill Biden gündemde. Jill Biden, Latin Amerikalıları, meşhur yemekleri "tako"ya benzettiği için sözcüsü Michael LaRosa aracılığıyla sosyal medya üzerinden özür diledi.

Biden'dan sonra şimdi de eşi Jill Biden gündemde! Sosyal medyadan özür diledi

Yaptığı gaflarla ön plana çıkan ABD Başkanı Joe Biden'dan sonra şimdi de eşi Jill Biden'ın yaptığı bir açıklama tepki çekti. Biden yaptığı bir konuşmada Latin toplumuna iltifat etmek için “Bronx'un bodegası kadar farklı, Miami'nin çiçekleri kadar güzel ve burada San Antonio'daki kahvaltılık takolar kadar eşsizsiniz” demişti. Biden, Latin Amerikalıları meşhur yemekleri "tako"ya benzettiği için sözcüsü Michael LaRosa aracılığıyla sosyal medya üzerinden özür diledi.

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LATİN AMERİKALILARI "TAKO"YA BENZETMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden, dün Texas eyaletinde yer alan San Antonio kentinde daha önce La Raza Ulusal Konseyi olarak bilinen Latin kökenli bir sivil haklar ve savunma grubu olan UnidosUS'un yıllık konferansında konuşmuş, Latin Amerikalıları meşhur yemekleri "tako"ya benzetmişti

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First Lady Biden konuşmasında, Latin toplumuna iltifat etmek için “Bronx'un bodegası kadar farklı, Miami'nin çiçekleri kadar güzel ve burada San Antonio'daki kahvaltılık takolar kadar eşsizsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından First Lady Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "First Lady, sözleri Latin topluluğu için saf hayranlık ve sevgi dışında bir şey ifade ettiği için özür diliyor” dedi.

"BİZ TAKO DEĞİLİZ"

First Lady Biden’ın başarısız iltifat girişiminin ardından Ulusal Hispanik Gazeteciler Derneği Jill Biden’a tepki göstermiş, sosyal medyada "Biz tako değiliz" paylaşımında bulunmuştu. Dernek ayrıca açıklamasında, “San Antonio'daki Latinlerin benzersizliğini göstermeye çalışmak için kahvaltılık takoları kullanmak, bölgedeki Latinlerin çeşitliliğine karşı kültürel bilgi ve duyarlılık eksikliğini gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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