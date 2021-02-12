Biden’dan Trump’a suçlama: İşini yapacağına seçimle uğraştı

ABD’de 3 Kasım’da yapılan seçimleri kazanan ve olaylı geçen bir sürecin ardından görevi 20 Ocak’ta devralan Başkan Joe Biden, Donald Trump’ın izlerini silmeye çalışıyor.

Göreve geldiği ilk günden bu yana Trump’ın attığı tartışmalı adımları tek tek değiştiren Biden, selefinin Beyaz Saray’daki son günlerini sert sözlerle eleştirdi.

‘BİR ANDA DÜZELTEMEYİZ‘

Koronavirüsle mücadeledeki tablonun beklediğinden daha kötü olduğunu belirten Biden, hükümetin 200 milyon doz daha koronavirüs aşısı için anlaşmaya vardığını açıkladı. Maryland’daki Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde konuşan Biden, “Her şeyi bir anda düzeltmemiz mümkün değil. Ancak adım adım düzelteceğiz” dedi.

SEÇİM SONUÇLARIYLA VAKİT KAYBETTİ

Biden, Trump’ın görevdeki son günlerini koronavirüsle mücadele etmek yerine seçimleri hileli olarak niteleyerek sonuçları değiştirmeye çalışmakla vakit kaybettiğini söylerken, yeteri kadar aşı elde edemediğini ve insanları aşılayamadığını vurguladı. Biden, “Bilim insanları işini yapıp aşıyı rekor zamanda bulsa da, bu konuda açık olacağım, selefim işini yapıp milyonlarca insanın aşılanmasını sağlayamadı” dedi.