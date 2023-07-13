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  4. Biden'dan yeni açıklama: Türkiye'ye F-16'ları satabileceğimizden eminim

Biden'dan yeni açıklama: Türkiye'ye F-16'ları satabileceğimizden eminim

13.07.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını desteklemeye devam edeceğinden ve F-16 savaş uçaklarını satabileceklerinden emin olduğunu belirtti.

Biden'dan yeni açıklama: Türkiye'ye F-16'ları satabileceğimizden eminim

Biden, Litvanya'daki NATO Zirvesi'nin ardından Finlandiya'ya gitmek üzere uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan New Jersey Senatörü Bob Menendez'in itirazından vazgeçip geçmeyeceği sorusuna Biden, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesini desteklemeye devam edeceğinden ve o F-16'ları satabileceğimizden eminim." şeklinde konuştu.

Biden, NATO Zirvesi kapsamında bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı ikili görüşmenin de çok iyi geçtiğini belirtti.

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Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusuna da değinen Biden, "Savaş bitene kadar değil. Zelenskiy'nin anladığı bir şey var ki müttefikler tarafından kabul edilen taahhütlere sahip olduğu sürece şu anda NATO'da olup olmaması önemli değil." ifadelerini kullandı. (AA)

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Joe Biden f16

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