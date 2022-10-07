Biden’dan yeni skandal! Mikrofonu unuttu küfür etti…

ABD Başkanı Joe Biden, mikrofonunun açık kaldığını fark etmeden küfürlü şekilde konuştu. Biden, Ian Kasırgası’yla sarsılan Florida eyaletinin Fort Myers bölgesine çarşamba günü ziyaret düzenledi. 79 yaşındaki ABD Başkanı, basın çalışanlarının sorularını yanıtladıktan sonra, Fort Myers Belediye Başkanı Ray Murphy’le konuşmaya başladı.

Biden, belediye başkanına "Sen de benim gibi yetiştirildin" derken, Murphy de "Evet, evet öyle yetiştirildim" diye yanıt verdi.

ABD Başkanı hemen ardından "Kimse bir Biden’la t… geçemez" deyince de belediye başkanı "Gerçekten öyle" diyerek Biden’a katıldığını söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray, ülkenin tanınmış tabloid gazetelerinden New York Post’un yorum talebine yanıt vermedi.

DAHA ÖNCE DE GAZETECİYE KÜFÜR ETMİŞTİ

Biden ocakta yapılan toplantıda, kendisine enflasyon hakkında soru soran Fox News Muhabiri Peter Doocy'e de mikrofonu açıkken küfür ederek, "Ne gerizekalı bir o.ç.“ demişti.

ABD Başkanı, Fort Myers’taki konuşmasında federal personelin kasırga kurbanlarına her türlü yardımı ulaştırmak için elinden geleni yaptığını söyledi.



