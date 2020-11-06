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Biden: ''Demokrasi Bazen Sabır Gerektirir''

06.11.2020 01:37 | Son Güncelleme

Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, Amerikan halkını seçim sonuçları konusunda sabırlı olmaya davet etti. Biden, “Sayımın sonunda seçimin kazananı ilan edileceğimizden şüphemiz yok’’ dedi

Biden: ''Demokrasi Bazen Sabır Gerektirir''

Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, Amerikan halkını seçim sonuçları konusunda sabırlı olmaya davet etti. Biden, “Sayımın sonunda seçimin kazananı ilan edileceğimizden şüphemiz yok’’ dedi.

Delaware eyaletinde kısa bir açıklama yapan Demokrat aday Joe Biden, sözlerine yardımcısı Kamala Harris ile birlikte az önce Corona virüsü ve ekonomik kriz konusunda bilgilendirildiklerini söyleyerek başladı.

‘‘Oy kutsaldır, halkın iradesini sergiler’’ diyen Biden, ‘‘Amerikan Başkanı’nı da halkın iradesi belirler. Her oy mutlaka sayılmalı’’ diye konuştu. Biden, ‘‘Demokrasi bazen çetindir ve bazen biraz sabır gerektirir, ancak bu sabır 240 yıldan uzun süredir tüm dünyanın imrendiği bir idari sistemle ödüllendiriliyor’’ dedi.

Seçimdeki son durumla ilgili de değerlendirmede bulunan Biden, ‘‘Bulunduğumuz yerle ilgili çok iyi hissetmeye devam ediyoruz. Sayımın sonunda seçimin kazananı ilan edileceğimizden şüphemiz yok’’ diye konuştu. Herkesi sakin olmaya çağıran Biden, ‘‘Çok yakında sayım sonuçlanacak’’ dedi.

ABD’de 3 Kasım seçimleri öncesinde birçok eyalet, seçim günü sandıklarda uzun kuyruklar oluşmasını önlemek için erken seçim ve posta yoluyla oy kullanma gibi seçeneklerin süresini genişletti. Bu durum, ülkede yaklaşık 100 milyon kişinin oyunu seçim gününden önce kullanmasına neden oldu. Bunların arasında postayla kullanılan oyların da payı büyük. Posta yoluyla gelen oyların fazla olması seçim sonuçlarında gecikmeye neden oluyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden arasındaki yarış bazı kilit eyaletlerde başabaş devam ediyor. Bunlar arasında Arizona, Georgia, Nevada, Kuzey Carolina ve Pennsylvania var.

Başkan Trump, ise Twitter’dan yaptığı açıklamalarda seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia ederek oyların sayımının durdurulmasını istemişti. Trump, Biden’ın kazandığı tüm eyaletlerde hile yapıldığını öne sürerek bu eyaletlerin hepsinde dava açacaklarını söyledi. Trump bu iddialarına bir gerekçe göstermedi.

Trump’ın seçim kampanyası şu ana kadar Michigan, Pennsylvania, Georgia ve Nevada’da bazı davalar açtı. Wisconsin’de ise oyların yeniden sayılmasını talep etti. Michigan ve Pennsylvania’da açılan davalar mahkeme tarafından reddedildi.

ABD’deki Seçiciler Kurulu sisteminde Maine ve Nebraska hariç her eyalette en çok oyu alan başkan adayı, sayıları eyaletlerin nüfuslarına göre belirlenen tüm Seçiciler Kurulu delegelerinin oylarını topluyor. 270 delege sayısına ulaşan aday yarışı kazanıyor. Biden’ın şu ana kadar elde ettiği Seçiciler Kurulu delege sayısı 253. Demokrat başkan adayı 20 Seçiciler Kurulu üyesi bulunan Pennsylvania eyaletinde üstünlük sağlarsa seçimi kazanmış olacak.

Pennsylvania eyaletinin yanı sıra halen Arizona, Georgia, Kuzey Carolina ve Nevada eyaletlerinde sayım devam ediyor.

Sayımın devam ettiği eyaletlerdeki Seçici Kurular Delege sayıları şöyle:

Pennsylvania: 20
Kuzey Carolina: 15
Georgia: 16
Nevada: 6
Arizona: 11

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