"Biden demokrasiden yana tavır alacak"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'deki gelişmelerin ABD tarafından yakından izlendiğine vurgu yaparken, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini "rahatsızlık yaratan bir adım" olarak nitelendirdi. HDP'nin kapatılmasına dönük atılacak adımların seçmenlerin iradesini "haksız bir şekilde baltalayacağı" belirtilen açıklamada, bunun "Türkiye'de demokrasinin altını oymaya devam edeceği", milyonlarca seçmenin temsil hakkından "men edilmesini" beraberinde getireceği kaydedildi.

Washington yönetimi dün Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında açılan kapatma davası ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili açıklamasında AKP hükümetine kritik uyarı ve çağırılarda bulundu.

Türkiye'de HDP’ye açılan kapatma davasındansonra Washington'dan yapılan açıklamalar, Biden yönetiminin Rusya'ya karşı çok sert tavır almaya başlaması, Erdoğan hükümetini önümüzdeki günlerde zorlu tercihlerle baş başa bırakabilir.

Donald Trump'ın seçim sonuçlarının çalındığını iddia ettiğini, bunun üzerine Washington DC'de "darbe girişimine benzer bir kalkışma" yaşandığını hatırlatan Çağaptay, benzer olayların erken seçim iddialarının arttığı Türkiye'de yaşanması halinde Biden yönetiminin tavrının net olacağını söyledi.

Yeni ABD Başkanı'nın Türkiye'de demokrasiden yana tavır aldığın söyleyen Çağaptay, bunda ABD'de kasım ayındaki başkanlık seçimlerini izleyen süreçte yaşananların da etkili olduğunu vurguladı.

Washington Enstitüsü'nün Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay, ABD'nin yakın geçmişte Türkiye'de demokrasi ve insan hakları konularında "sembolik" bazı açıklamalar yaptığına işaret ederken "Ama artık farklı bir düzleme giriyoruz" diye konuştu.

Washington yönetimi açıklamasında ayrıca Türk hükümetine "anayasal hükümlere ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalınarak ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi" çağrısı yer aldı.

ABD yönetiminin "demokrasi soyut değil artık somut" görüşünü hatırlatan Çağaptay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimleri kaybetmesi ihtimali var ve bu sonuçları kabul etmeme ihtimali de yüksek. Biden, Türkiye'de benzer bir gelişme yaşanması halinde demokrasiden yana tavır alacaktır" şeklinde konuştu.

ABD dış politikasındaki demokrasi vurgusunun, Amerikan iç siyasetinde demokrasiye inancın pekiştirilmesinin bir gereği olarak da görüldüğüne işaret eden Çağaptay, bu çerçevede Biden yönetiminin Türkiye politikalarında da demokrasi hukuk devleti konularının çok daha öncelikli bir mesele haline geldiğini vurguladı.

ABD'deki seçimlerden önce Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulunan, bir röportajında Erdoğan'dan "otokrat" olarak söz ederek Türkiye'de muhalefeti destekleceğini açıklayan Biden'ın, göreve gelmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aramamış olması dikkat çekiyor.

Biden'ın Rusya çıkışı deprem etkisi yarattı

Türk-Amerikan ilişkilerinde yalnızca demokrasi ve insan hakları alanında yaşanan gelişmeler değil, ABD'nin sertleşen Rusya politikaları nedeniyle de gerilim tırmanıyor.