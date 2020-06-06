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Biden Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Olmayı Garantiledi

06.06.2020 19:50 | Son Güncelleme

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olmayı garantileyecek sayıda delege toplamayı başardı. Biden'ın gereken eşiği geçtiği, Cuma gecesi 7 eyalet ve başkent Washington’daki ön seçimlerin sonuçlarının açıklanmasıyla kesinlik kazandı

Biden Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Olmayı Garantiledi

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olmayı garantileyecek sayıda delege toplamayı başardı.

Partinin resmen başkan adayı olabilmek için aday adayının en az 1991 delege toplaması gerekiyor. Biden bu eşiğe Cuma gecesi, 7 eyalet ve başkent Washington’daki ön seçimlerin sonuçlarının açıklanmasıyla ulaştı.

Ön seçimler sürecinde tüm rakiplerinin yarıştan çekilmesiyle Biden zaten yarışta tek başına kalmıştı; dolayısıyla, bu son gelişme sembolik bir niteliğe sahip. Biden’ın ana rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders da Nisan ayında adaylıkta çekilmişti.

Biden, Kasım’da Başkan Donald Trump’a karşı Demokrat Parti’nin adayı olarak yarışmayı garantilemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Demokrat Parti’nin bugüne kadar çıkardığı en yetenekli adaylarla birlikte yarışmak benim için bir onurdu. Genel seçimlere parti içinde birlik halinde gidiyor olmamızdan da onur duyuyorum" dedi.

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