Biden Demokrat Senato Adayına Destek için Georgia Yolunda

Biden’ın Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’ya seyahatinden dokuz gün önce Başkan Trump da eyalete giderek Perdue ve Loeffler’a destek vermişti. Eyalette Senato seçimi için erken oy verme işlemi de dün başladı. Çok sayıda Georgialı dün yağmura rağmen oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhuriyetçiler iki adaylarının kazanması durumunda Senato’da çoğunluğu koruyacak. Bu durumda Biden’ın politika hedeflerini gerçekleştirmesi ve Corona virüsü, ekonomi ve iklim değişikliği gibi konularda istediği yasa tasarılarını Kongre’den geçirmesi zorlaşacak.

ABD’de 20 Ocak günü başkanlık görevini devralacak olan Joe Biden, Seçiciler Kurulu üyelerinin dün yapılan oylamada başkanlığını resmen onaylamasının ardından bugün Georgia eyaletine gidiyor. Senato’da çoğunluğu hangi partinin elde edeceği 5 Ocak’ta eyalette yapılacak ikinci tur Senato seçimine bağlı. Biden, eyaletin iki Demokrat Senato adayına destek olacak.

Tıpkı Kasım ayındaki başkanlık seçiminde olduğu gibi Georgia eyaletindeki ikinci tur Senato seçiminde de birçok seçmenin salgın yüzünden posta yoluyla oy kullanması bekleniyor. Şimdiye kadar 1 milyon 200 bin kadar eyalet sakini posta yoluyla kullanmak üzere oy pusulası gönderilmesini talep etti. Florida Üniversitesi’nin oluşturduğu ABD Seçim Projesi’ne göre 260 bin kişi şimdiden oyunu posta yoluyla kullandı.

Perdue, 3 Kasım seçimlerinde eyalet yasalarına göre gereken yüzde 50 çoğunluğu az payla kaçırarak ikinci tura kalmıştı. Seçimde oyların yaklaşık yüzde 2’sini üçüncü partiden bir aday almıştı.

Yine Demokrat Warnock ve Cumhuriyetçi Loeffler da çok sayıdaki aday arasında ilk iki sırada yer alsalar da gerekli yüzde 50 oy oranını sağlayamamıştılar.

Biden: ‘‘Demokrasi galip geldi’’

Seçiciler Kurulu’nun seçim galibiyetini onaylamasının ardından dün bir konuşma yapan Biden ‘‘demokrasi galip geldi’’ diye konuştu.

Biden, ‘‘Daha önce şüphe eden varsa da artık kesinleşti. Amerikan halkının kalbinin derinliklerinde demokrasi; sesini duyurma hakkı, oyunun geçerli sayılması, bu ülkenin liderini seçme ve kendi kendini yönetme hakkı yatıyor’’ dedi.