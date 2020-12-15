Biden Demokrat Senato Adayına Destek için Georgia Yolunda

ABD’de 20 Ocak günü başkanlık görevini devralacak olan Joe Biden, Seçiciler Kurulu üyelerinin dün yapılan oylamada başkanlığını resmen onaylamasının ardından bugün Georgia eyaletine gidiyor. Senato’da çoğunluğu hangi partinin elde edeceği 5 Ocak’ta eyalette yapılacak ikinci tur Senato seçimine bağlı. Biden, eyaletin iki Demokrat Senato adayına destek olacak.
Eyaletteki ikinci tur seçime Cumhuriyetçi Senatörler David Perdue ve Kelly Loeffler, Demokrat adaylar Jon Ossoff ve Raphael Warnock katılıyor.
Cumhuriyetçiler iki adaylarının kazanması durumunda Senato’da çoğunluğu koruyacak. Bu durumda Biden’ın politika hedeflerini gerçekleştirmesi ve Corona virüsü, ekonomi ve iklim değişikliği gibi konularda istediği yasa tasarılarını Kongre’den geçirmesi zorlaşacak.
Biden’ın Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’ya seyahatinden dokuz gün önce Başkan Trump da eyalete giderek Perdue ve Loeffler’a destek vermişti. Eyalette Senato seçimi için erken oy verme işlemi de dün başladı. Çok sayıda Georgialı dün yağmura rağmen oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Tıpkı Kasım ayındaki başkanlık seçiminde olduğu gibi Georgia eyaletindeki ikinci tur Senato seçiminde de birçok seçmenin salgın yüzünden posta yoluyla oy kullanması bekleniyor. Şimdiye kadar 1 milyon 200 bin kadar eyalet sakini posta yoluyla kullanmak üzere oy pusulası gönderilmesini talep etti. Florida Üniversitesi’nin oluşturduğu ABD Seçim Projesi’ne göre 260 bin kişi şimdiden oyunu posta yoluyla kullandı.
Perdue, 3 Kasım seçimlerinde eyalet yasalarına göre gereken yüzde 50 çoğunluğu az payla kaçırarak ikinci tura kalmıştı. Seçimde oyların yaklaşık yüzde 2’sini üçüncü partiden bir aday almıştı.
Yine Demokrat Warnock ve Cumhuriyetçi Loeffler da çok sayıdaki aday arasında ilk iki sırada yer alsalar da gerekli yüzde 50 oy oranını sağlayamamıştılar.
Biden: ‘‘Demokrasi galip geldi’’
Seçiciler Kurulu’nun seçim galibiyetini onaylamasının ardından dün bir konuşma yapan Biden ‘‘demokrasi galip geldi’’ diye konuştu.
Biden, ‘‘Daha önce şüphe eden varsa da artık kesinleşti. Amerikan halkının kalbinin derinliklerinde demokrasi; sesini duyurma hakkı, oyunun geçerli sayılması, bu ülkenin liderini seçme ve kendi kendini yönetme hakkı yatıyor’’ dedi.
Biden, Başkan Trump’ın iddialarının demokrasinin temel normlarını tehdit etmesine rağmen Amerikan yönetim sisteminin bütünlüğünü koruduğuna dikkat çekti.
‘‘Amerika’da iktidarı siyasetçiler almaz; halk onlara verir’’ diyen Biden, ‘‘Demokrasi ateşi bu ülkede uzun süre önce yakıldı ve şimdi biliyoruz ki ne salgın, ne de iktidarın kötüye kullanılması bu ateşi söndürebilir’’ diye konuştu.
Tüm Amerikalılar’ın Başkanı olacağını söyleyen Biden, kendisine oy verenler için olduğu kadar vermeyenler için de aynı şekilde çalışacağını söyledi.
McConnell Biden’ı tebrik etti
Senato’da çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell da Seçiciler Kurulu’nun Biden’ın zaferini onaylamasının ardından ilk kez Demokrat Joe Biden’ı 3 Kasım başkanlık seçiminin kazananı olarak tanıdı ve Joe Biden ile yardımcısı Kamala Harris’i tebrik etti.
McConnell 10 dakikalık konuşmasında ‘‘Başkan olarak seçilen Joe Biden’ı tebrik etmek istiyorum’’ dedi.
McConnell, 3 Kasım seçiminden farklı bir sonuç almayı umduğunu söylese de ‘‘Ülkemiz ilk kez bir kadın başkan yardımcısına sahip olduğu için gurur duymalı’’ diye konuştu.
McConnell Kasım ayından bu yana Biden’ın zaferini kabul etmesi yolundaki baskıları görmezden geliyordu ve Başkan Trump’ın seçim sonuçlarını mahkemeye taşımaya hakkı olduğunu söylüyordu. McConnell ısrarla Biden’a ‘‘seçilmiş başkan’’ demeyi de reddediyordu. ABD’de bir başkan adayı başkanlık seçimini kazanmasından görevi eski başkandan devralmasına kadar geçen sürede ‘‘seçilmiş başkan’’ olarak adlandırılıyor.