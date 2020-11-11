Biden'den seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'a: Utanç verici

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden, basın toplantısında bir muhabirin sorusu üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonuçlarına yönelik yaklaşımını ‘utanç verici’ olarak değerlendirdi.

Biden, Trump’ın tutumunun önünde engel oluşturamayacağını belirken, “"Arkasında bırakacağı mirasa zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN ‘KAZANACAĞIZ’ MESAJI

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen şeçimlerde Demokrat rakibi Biden'a karşı mağlup olan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kazanacağız” ifadesini kullandı.

(DHA)

