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Biden'den seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'a: Utanç veridi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2020 07:39 | Son Güncelleme

ABD’nin 46’ncı başkanı seçilen Joe Biden, mevcut Başkan Donald Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesini ‘utanç verici’ olarak nitelendirdi.

Biden'den seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'a: Utanç veridi

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden, basın toplantısında bir muhabirin sorusu üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonuçlarına yönelik yaklaşımını ‘utanç verici’ olarak değerlendirdi.

Biden, Trump’ın tutumunun önünde engel oluşturamayacağını belirken, “"Arkasında bırakacağı mirasa zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN ‘KAZANACAĞIZ’ MESAJI

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen şeçimlerde Demokrat rakibi Biden'a karşı mağlup olan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kazanacağız” ifadesini kullandı.

(DHA)

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