Biden: 'Dengesiz' Trump'a istihbarat brifingi verilmemeli

ABD Başkanı Joe Biden, halefi Donald Trump'ın "dengesiz davranışları" nedeniyle istihbarat brifinglerine erişimi olmaması gerektiğini söyledi.

ABD'de eski başkanların ülkenin karşılaştığı ulusal güvenlik sorunları konusunda brifing verilmesi geleneği bulunuyor ve bu görevdeki başkanın yaptığı bir jest.

Ancak Biden CBS News kanalındaki röportajında Trump'a da aynı jestin yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda "Bence yapılmamalı" yanıtını verdi.

Biden buna gerekçe olarak da Trump'ın "dengesiz davranışlarını" gösterdi.

Biden "İstihbarat brifingi almasına gerek olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Biden, Trump'ın gizli raporları görmesinde en çok neyden korktuğu konusunda yorum yapmaya redderken, eski başkanın gizli bilgileri kendine saklayacağına güvenilemeyeceğini kaydetti.

Biden "Ona istihbarat brifingi vermenin ne yararı var? Ağzından bir şey kaçırabilmesinin dışında ne yararı olabilir" dedi.

İstihbarat brifingleri şu anda tüm eski başkanlara veriliyor. Biden'ın selefine brifing verilmesini reddetmesi, New York Times gazetesine göre bir ilk olacak.