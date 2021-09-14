Biden Dev Harcama Paketine Destek Turunda

Washington’da Kongre üyeleri Başkan Joe Biden’ın dev harcama paketinin ayrıntıları üzerinde anlaşmaya çalışırken Biden, pakete destek aramak için Colorado eyaletindeki yenilenebilir enerji laboratuvarını ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Denver kentindeki Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı ziyareti Biden’ın iki günlük Batı Amerika turunun son ayağını oluşturuyor. Biden’ın ziyareti sırasında iklim değişikliği tehdidi nedeniyle harcama paketinin gerekliliğine vurgu yapması bekleniyor. Biden Pazartesi günü Idaho eyaletinin başkenti Boise ve California’nın başkenti Sacramento’da yıkıcı yangın sezonu hakkında bilgi aldı. Tahoe Gölü civarındaki toplulukları etkileyen Caldor yangınının verdiği zararı yerinde gözlemledi.

Biden: ‘‘İklim değişikliği gerçeğini görmezden gelemeyiz’’

‘‘Bu yangınların iklim değişikliği nedeniyle tetiklendiği gerçeğini görmezden gelemeyiz’’ diye konuşan Biden, Demokrat ve Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunlukta olduğu eyaletlere atıfta bulunarak, ‘‘Bu kırmızı ya da mavi eyaletlerle ilgili değil. Bu sadece yangınlarla ilgili’’ dedi.

Pazartesi günkü ziyaretlerinde Biden, 1,2 trilyon dolarlık partiler üstü altyapı paketi ve buna ek 3,5 trilyon dolarlık harcama paketini savunurken bölgedeki orman yangınlarını bu harcamalara gerekçe gösterdi. Biden, ülke altyapısının dayanıklılığını arttırmak için harcanan her doların gelecekteki 6 dolarlık maliyeti karşılayacağını söyledi. Biden, yeniden yapılandırmanın yalnızca zarar gören sistemlerin yenilenmesini değil, altyapının halkın benzer felaketleri zarar görmeden atlatacağı dayanıklılıkta yenilenmesini kapsaması gerektiğine dikkat çekti.

Orman yangınlarının ‘‘kırmızı alarm’’ anlamına geldiğini söyleyen Biden, bunların ‘‘sıklığının’’ ve ‘‘şiddetinin’’ artacağı uyarısında bulundu.

Biden’ın planındaki iklim maddeleri, temiz enerji ve elektrikli araçlar için vergi imtiyazları ve ekonominin fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişini sağlayacak yatırımları içeriyor. Bunlar arasında rüzgar ve güneş enerjisi de var.

Biden yönetiminin hedefi, enerji sektöründe 2035 yılına ve tüm ekonomide 2050 yılına kadar fosil yakıtlardan kaynaklanan kirliliği ortadan kaldırmak.

Biden, California’da Demokrat Vali Gavin Newsom’a da destek verdi. Salı günü yapılacak referandumda Newsom’ın görevden alınıp- alınmayacağı belli olacak. Biden, referandumu ‘‘Trump Cumhuriyetçileri’nin Demokratlar’ın pandemiyi yenme çabalarına engel olmasına karşı verdiği bir savaş’’ olarak değerlendirdi ve Newsom’un önde gelen Cumhuriyetçi rakibini ‘‘Trump’ın bir diğer iklim inkarcısı’’ olarak tanımladı.

Kongre’de ise Biden’ın altyapı paketinin ayrıntıları hala tartışılıyor. Pakete nasıl kaynak bulunacağı konusu, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar arasında kaygılara neden oluyor.

Senato’daki iki Demokrat’ın desteği kesin değil

Biden’ın Kongre’deki Cumhuriyetçiler’in ortak muhalefetinin yanı sıra merkezde yer alan iki Demokrat Partili senatörü de ikna etmesi gerekiyor. Batı Virginia eyaletinden Joe Manchin ve Arizona’dan Kyrsten Sinema, 3,5 trilyon dolarlık paketle ilgili kaygılarını dile getirdi.

Biden California’da yaptığı açıklamada planın boyutundan endişe duyanlara, maliyetin 3,5 trilyon dolar "olabileceğini" ve ekonominin büyümesinin beklendiği gelecek 10 yıllık döneme yayılabileceğini söyleyerek yanıt verdi. Biden, iklim değişikliği söz konusu olduğunda “büyük düşünmek zorundayız” dedi.

100 sandalyeli Senato, Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında eşit bölünmüş durumda. Cumhuriyetçiler’in tamamı Biden’ın dev harcama paketine karşı çıktığı için paketin geçmesi, Manchin ve Sinema’nın desteğine bağlı.

