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Biden: Diplomasi ilk seçeneğimiz olacak, sonu gelmez savaşlar bitecek

04.03.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Biden: Diplomasi ilk seçeneğimiz olacak, sonu gelmez savaşlar bitecek

ABD Başkanı Joe Biden, iktidarı döneminde ulusal güvenlik stratejisine temel oluşturacak belgeyi açıkladı. 24 sayfalık belgede Biden ulusal güvenlik meselelerinde diplomasinin ilk seçenekleri olacağını, ancak gerektiğinde askeri güce başvurmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, iktidarı döneminde ulusal güvenlik stratejisine temel oluşturacak belgeyi açıkladı.

24 sayfalık belgede Biden ulusal güvenlik meselelerinde diplomasinin ilk seçenekleri olacağını, ancak gerektiğinde askeri güce başvurmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

Belgede ayrıca demokrasinin en önemli varlık olarak görüldüğü, Afganistan gibi 'sonu gelmez' savaşlara son verileceği ve nükleer silahların yayılmasını önlemek çaba harcanacağı vurgulandı.

İran ve Kuzey Kore'ye 'azami baskı' politikası terk ediliyor

Bu çerçevede İran ve Kuzey Kore'den kaynaklanabilecek nükleer tehdide karşı, Trump yönetiminin uyguladığı "azami baskı" politikasının aksine diplomatik çözümlere odaklanılacağı ifade edildi.

Biden, "Amerika'nın Avantajlarını Yenilemek" başlıklı belgenin sunuş bölümünde "Çin ve Rusya'dan kaynaklanan zorlukların göğüslenmesinde Amerikan demokrasisinin en temel avantajları olduğunu" belirterek şöyle dedi:

"Dünyamızın geleceğini şekillendirecek tarihi ve temel bir tartışmanın ortasındayız. Yüz yüze olduğumuz zorluklar karşısında en iyi yolun otokrasi olduğunu söyleyenler var. Bir de tüm bu zorlukların göğüslenmesinde demokrasinin elzem olduğunu anlayanlar var. Bizim modelimizin tarihi bir kalıntı olmadığını, geleceğimiz için en iyi ve tek yol olduğunu kanıtlamalıyız."

'Amerika'yı tamir edeceğiz'

Raporda daha sonra şu ifadelere yer verildi:

"Küresel çapta Amerika'nın çıkarlarını ilerletirken ulusal güvenliğimiz konusunda akıllı ve ilkeli kararlar alacağız, askeri gücümüzü sorumlu bir şekilde kullanacağız ve diplomasiyi ilk seçenek haline getireceğiz. ABD, yaşamsal önemdeki ulusal çıkarlarımızı savunmak için güç kullanmakta asla tereddüt etmeyecek. Ama bu ilk değil son seçenek olmalı. Diplomasi, kalkınma ve ekonomi, Amerikan dış politikasının öncelikli araçları olacak.

ABD Taliban ile yapılan anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte askerlerini Afganistan'dan çekmeyi planlıyor

Raporda dikkat çeken diğer başlıca unsurlar şunlar:

Afganistan: 'ABD, binlerce insanın yaşamına ve trilyonlarca dolara mal olan sonsuz savaşlara girmeyecek. Amerika'nın Afganistan'daki en uzun savaşını sorumlu bir şekilde sona erdirmek için çalışacağız, Afganistan'ın ABD'ye terör saldırıları düzenleyecek teröristler için güvenli bir yer haline gelmesini önleyeceğiz"

'Ekonomik güvenlik, ulusal güvenliktir': Biden'ın açıkladığı belgede Trump yönetiminin ulusal strateji belgesindeki 'Ekonomik güvenlik, ulusal güvenliktir" cümlesine de yer veriliyor. Ancak ülkenin güçlendirilmesi için "Amerika'nın tamir edilmesi" ihtiyacına vurgu yapılıyor.

Savunma bütçesi: Raporda savunma bütçesinde "açık öncelikler belirleneceği" ifade ediliyor ve askeri gücün yapısı, kabiliyetleri ve büyüklüğünü belirleme konusunda Kongre'yle iş birliği yapılacağı vurgulanarak "yeni teknolojiler ve kabiliyetlere kaynak yaratabilmek için eski platformlar ve silah sistemlerinden uzaklaşılacağı" belirtiliyor.

Siber güvenlik: Raporda siber güvenliğin ana önceliklerden biri olacağı, ABD'nin siber uzaydaki kapasite, hazırlık durumu ve direncinin güçlendirileceği kaydediliyor.

Nükleer silahsızlanma: Belgede nükleer silahlardan kaynaklanan tehlikelerin azaltılması için ABD'nin liderlik göstereceği, Kuzey Kore ve İran'la ilişkilerde diplomasinin yol göstereceği olacağı belirtildi. ABD ve Rusya geçen ay yeni START anlaşmasını (Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması) 2026 yılına kadar uzatmıştı.

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