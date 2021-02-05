Biden: Diplomasi yeniden merkezde olacak, ABD Yemen'deki operasyonlara destek vermeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, dış politika öncelikleriyle ilgili ilk konuşmasını yaptı. Dış politikada diplomasinin yeniden merkezde olacağını vurgulayan Biden, ABD'nin Yemen'deki saldırı operasyonlarına artık destek vermeyeceğini söyledi.

"Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü" ifadelerini kullanan Biden, ABD'nin ihmal ettiği ittifakları yeniden inşa edeceğini ve dünya ile yeniden angaje olacağını kaydetti.

'**Yemen'deki savaş artık bitmeli'**

Biden, Yemen'deki durumu öncelikli gördüklerini belirterek, "Bu savaş artık bitmeli. Bu konudaki vaadimizi yerine getirebilmek için Yemen'deki savaşta operasyonlara sağlanan tüm Amerikan desteğini, ilgili silah satışları da dahil olmak üzere sonlandırıyoruz" dedi.

Biden, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi olarak Tim Lenderking'i atadıklarını, bundan sonra ülkedeki durumu daha yakından takip edeceklerini söyledi.

Yemen'de 6 yıldır süren savaşta 110 binden fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.

Biden'dan önceki başkanlar Donald Trump ve Barack Obama, Yemen'e karşı Suudi Arabistan önderliğinde koalisyon güçlerinin yürttüğü savaşa destek verdi.