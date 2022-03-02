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“Biden Diplomatik Yolların Tükenmediğini Vurgulayabilirdi”

02.03.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski diplomatlar, Biden’ın “Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna saldırısıyla yanlış hesap yaptığı” görüşüne katılmakla birlikte, Biden’ın konuşmasında diplomasi yollarının tükenmediği vurgusunun eksik olduğunu söylüyor

“Biden Diplomatik Yolların Tükenmediğini Vurgulayabilirdi”

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı “Birliğin Durumu” konuşmasının bir bölümünü Rusya-Ukrayna krizine ayırarak, “ülkesinin hava sahasını Rusya’ya kapattığını ve Rus oligarkların suçlarını araştırmak için yeni bir görev gücü kuracaklarını” açıkladı.

Eski diplomatlar, Biden’ın “Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna saldırısıyla yanlış hesap yaptığı” görüşüne katılmakla birlikte, Biden’ın konuşmasında diplomasi yollarının tükenmediği vurgusunun eksik olduğunu söylüyor.

“Hamasi bir konuşmaydı”

Emekli Büyükelçi Mithat Rende, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, kamuoyu desteğinin az olduğu bir ABD Başkanı dönemi ve AB’nin ayrışmış olması gibi nedenlerle, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in Ukrayna saldırısının zamanlamasının çok iyi olduğu yanılgısına kapıldığını belirterek, “Putin, ABD ve AB’nin hazırlıksız yakalandığını düşündü. Kırım’da olduğu gibi tepki vermeyeceklerini düşündü. Bence yanlış bir hesaptı. Biden da zaten konuşmasında ‘Putin’in duvara çarptığını, yanlış hesap yaptığını’ söyledi” diye konuştu.

Türkiye’nin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ndeki (OECD) eski daimi temsilcisi olan Rende, dünkü konuşmasından sonra Biden’a desteğin iç kamuoyunda artmış olabileceğini kaydetti.

Rende, “Biden konuşmasında, Putin’in diplomatik kanalları ve imkanları tüketmeden 42 milyonluk barışçıl bir ülkeye saldırması konusuna daha çok vurgu yapabilirdi. Ama tabii bu konuşma hamasi bir konuşmaydı. Amerikan halkına yönelik bir konuşmaydı. Konuşmasını tüm dünyanın izlediğini dikkate alarak, barıştan, diyalogdan ve ortak paydada olmaktan yana olduğunu, diplomasinin bütün imkanlarının hala tüketilmediğini de vurgulayabilirdi” diye konuştu.

“ABD’nin yanlış söylemleri Rusya’yı cesaretlendirdi”

Biden yönetiminin Moskova’da “Ukrayna’ya yönelik küçük müdahalelere karışmayacağız” olarak anlaşılan söylemini, yaptırımları erken açıklamamasını ve “savaşmayacağız” söylemini hata olarak değerlendiren emekli Büyükelçi Rende, “Bunlar belki de Rusya tarafını cesaretlendirdi” dedi.

Mithat Rende, “Ukrayna’da müthiş bir sivil katliamı var. İnsanlık suçu işleniyor. Buradan geri dönüş nasıl olur, ABD buradan geri dönüş ister mi yoksa fırsat bulmuşken Rusya’yı iyice dize getireyim mi der, bunu zaman gösterecek” diye konuştu.

“Biden’a destek her geçen gün azalıyor”

Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Namık Tan da kaleme aldığı makalede, ABD Başkanı Biden’a desteğin her geçen gün azaldığına dikkati çekerek, “Afganistan’dan çekilme sırasında yaşanan fiyasko sebebiyle, Biden’a destek her geçen gün azalıyor. Ayrıca, Biden’ın sağlığı konusunda da endişeler artıyor. Hatta, günde iki saatten fazla çalışmasına müsaade edilmediği söyleniyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, kendisinden beklenen liderliği hala gösteremedi” ifadelerini kullandı.

“Biden’ın, müttefikleri nezdindeki desteğinin de büyük ölçüde aşındığını” vurgulayan Tan, “Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri harekat, hem AB hem NATO içinde safların şimdiye kadar görülmemiş ölçüde sıklaştırılmasına, görüş ve eylem birliği sağlanmasına neden oldu. Bu noktaya gelinmesinde, Rusya’nın maceracı politikalarının rol oynadığını önemle kaydetmek gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

“Önümüzde çok riskli bir dönem var”

Namık Tan, “Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin soğuk savaş yıllarındaki hesaplaşmanın henüz tamamlanmadığının en somut kanıtı” olduğunu belirterek, önümüzde çok riskli bir dönemin olduğunu kaydetti.

Tan, makalesinde, “Umarım, taraflar mevcut gerginliğin küresel barış açısından yarattığı ciddi riskleri dikkate alarak, en kısa zamanda tarihi bir uzlaşıya varmayı tercih ederler. Aksi takdirde, geleceğimiz belirsizliklerle dolu, çok daha zorlu günlere gebe” diye yazdı.

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Joe Biden
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