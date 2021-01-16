Biden Dışişleri Bakanlığı Üst Makamlarına Adaylarını Açıkladı

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık görevini resmen devralacak olan Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey makamlarına aday gösterdiği kişileri açıkladı. Biden, Dışişleri Bakanlığı’nın iki numarası olan bakan yardımcılığı görevine Amerikan dış politikasının deneyimli isimlerinden Wendy Sherman’ı aday gösterdi. Sherman, 2015 yılında İran’la imzalanan uluslararası nükleer anlaşmanın kilit müzakerecilerinden biriydi.

Biden’ın bakanlığın üç numarası olan siyasi işlerden sorumlu müsteşarlık görevi için seçtiği isimse emekli diplomat Victoria Nuland oldu. Nuland, bakanlıktaki kariyeri boyunca Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı, Bakanlık Sözcüsü ve ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi görevlerinde bulunmuştu.

Bakan yardımcılığına aday gösterilen Sherman, Bill Clinton’ın başkanlığı döneminde Kuzey Kore konusunda siyasi koordinatör olarak görev yapmıştı. Sherman’ın İran nükleer anlaşmasında rol almış olması, Senato’da adaylığının onaylanması sürecinin biraz daha zor geçmesine neden olabilir. Anlaşma, özellikle Cumhuriyetçiler’den ve bazı Demokratlar’dan da eleştiri almıştı. Ancak yeni yasama döneminde Senato’da çoğunluğun Demokratlar’da olacak olması, Sherman’ın adaylığının onaylanmaması gibi bir durumun yaşanması ihtimalini azaltıyor.