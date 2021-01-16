Biden Dışişleri Bakanlığı Üst Makamlarına Adaylarını Açıkladı

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık görevini resmen devralacak olan Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey makamlarına aday gösterdiği kişileri açıkladı. Biden, Dışişleri Bakanlığı’nın iki numarası olan bakan yardımcılığı görevine Amerikan dış politikasının deneyimli isimlerinden Wendy Sherman’ı aday gösterdi. Sherman, 2015 yılında İran’la imzalanan uluslararası nükleer anlaşmanın kilit müzakerecilerinden biriydi.
Biden’ın bakanlığın üç numarası olan siyasi işlerden sorumlu müsteşarlık görevi için seçtiği isimse emekli diplomat Victoria Nuland oldu. Nuland, bakanlıktaki kariyeri boyunca Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı, Bakanlık Sözcüsü ve ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi görevlerinde bulunmuştu.
Bakan yardımcılığına aday gösterilen Sherman, Bill Clinton’ın başkanlığı döneminde Kuzey Kore konusunda siyasi koordinatör olarak görev yapmıştı. Sherman’ın İran nükleer anlaşmasında rol almış olması, Senato’da adaylığının onaylanması sürecinin biraz daha zor geçmesine neden olabilir. Anlaşma, özellikle Cumhuriyetçiler’den ve bazı Demokratlar’dan da eleştiri almıştı. Ancak yeni yasama döneminde Senato’da çoğunluğun Demokratlar’da olacak olması, Sherman’ın adaylığının onaylanmaması gibi bir durumun yaşanması ihtimalini azaltıyor.
Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, ABD’yi İran’la BM’nin 5 daimi temsilcisi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekmiş ve Tahran’a yeni yaptırımlar getirmişti.
Nuland da, Ukrayna krizi sırasında ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa politikalarından sorumlu isimdi. Ayrıca George W. Bush’un başkanlığı sırasında dönemin Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin 2003-2005 yılları arasında ulusal güvenlik danışman yardımcısıydı.
Biden ayrıca, uzun süredir dış politika alanında kendisine danışmanlık yapan Brian McKeon’u, Dışişleri Bakanlığı’nın İdari İşler ve Kaynaklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı görevine aday gösterdi. Bonnie Jenkins de, Silahların Kontrolu ve Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevine aday gösterildi.
Biden, bakanlıkta Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Haklarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevi için de Uzra Zeya isminde karar kıldı.
Senato Dış İlişkiler Komisyonu, Biden’ın Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdiği Anthony Blinken’ın adaylığının onay süreci kapsamında Salı günü oturum düzenleyecek.
Eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton dönemlerinde görev yapmış bir başka deneyimli isim Philip Gordon da, Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’in Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı olarak görev yapacak.