Biden Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi’ne Katılıyor

Toplantıya video konferans aracılığıyla katılacak diğer liderler arasında Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Slovakya cumhurbaşkanları yer alıyor.

Twitter hesabından ‘‘Joe Biden’ı Bükreş’te bugün düzenlenecek Bükreş9 Zirvesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyacağız’’ açıklamasını yapan Iohannis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de zirveye katılacağını bildirdi. Zirvenin gündemi Transatlantik ilişkileri, NATO 2030 girişimiyle NATO’nun doğu kanadında savunma ve caydırma odaklı olacak.

NATO ittifakının doğu ucunda yer alan Avrupa ülkelerinin oluşturduğu ve bölge ülkelerinin güvenlik işbirliğinin koordinasyonunun sağlanması hedeflenen Bükreş Dokuzlusu Zirvesi’ne Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda başkanlık edecek.

Başkan Joe Biden, Romanya’nın başkenti Bükreş’te sanal ortamda yapılacak Doğu Avrupa ülkeleri zirvesine katılacak. Türkiye saatiyle 17.30’da başlaması planlanan zirvenin gündeminde Karadeniz bölgesinde güvenlik ve Ukrayna var.

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Pawel Soloch, sonuç bildirisinde Karadeniz bölgesinde ve Ukrayna’da güvenlik konularının yer alacağını bildirdi.

Son olarak 6 Mayıs’ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği nedeniyle Ukrayna’ya destek vermeyi amaçlayan ziyaretinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle biraraya gelmişti. Blinken bu ziyarette Rusya’nın Ukrayna sınırında asker konuşlandırmasının ardından Washington’un Kiev’e güvenlik desteğini arttırabileceğini kaydetmişti.

Blinken ayrıca Başkan Joe Biden’ın Ukrayna’yı ziyaret etmeyi ve Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeyi istediğini bildirmiş, ancak olası bir ziyaretle ilgili ayrıntı vermemişti.

