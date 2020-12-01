Biden Dönemi Riyad-Ankara Diyaloğunu Arttırır mı?

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yıllardır süren bölgesel rekabetin ardından, iki ülke liderlerinin ilişkilerin geliştirilmesi sözü vermesiyle buzlar çözülüyor gibi görünüyor. Uzmanlar bu gelişmenin ekonomik meseleler kadar ABD’de yeni yönetimle ilgili olabileceğini söylüyor.

Kasım ayının başındaki telefon konuşmasının ardından Ankara’dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kral Selman’ın görüşmede diyalog kanallarını açık tutma ve ikili ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldıkları açıklaması gelmişti.

Bu telefon görüşmesini, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Nijer’de yapılan toplantısının ardından her iki ülkenin dışişleri bakanlarınca yapılan ılımlı açıklamalar izledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘Güçlü bir Türkiye-Suudi Arabistan ortaklığı yalnızca ülkelerimiz için değil, tüm bölgemiz için faydalı olacak’’ dedi.

Erdoğan ve Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman geçmişte bölgesel üstünlük mücadelesi içinde birbirlerine karşı sık sık öfkeli çıkışlarda bulunmuşlardı.