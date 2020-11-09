Biden döneminde Türkiye ile ilişkiler nasıl şekillenecek?

Kısa vadede bu ilişkiyi zorlayacak en kritik konular; S-400 hava savunma sistemi, Gülen’in iadesi ve Halkbank davası gösteriliyor.ABD'nin 46. başkanlığına Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden’ın seçilmesiyle birlikte Ankara-Washington ilişkilerinde hangi konuların öne çıkacağı ve Biden’ın yaklaşımının nasıl olacağı merak konusu.

Trump’ın dört yıllık başkanlığında ikili ilişkilerin daha çok devlet başkanları düzeyinde kurulan diyalogla sürdürüldüğünü hatırlatan uzmanlar, şimdi kurumlararası ilişkinin baskın geleceği bir döneme işaret ediyor.

Bu ilişkinin Ankara açısından “Trump’la ilişki değil de, Amerika’nın kurulu yerleşik düzeniyle ilişki” olacağını söyleyen AKP’nin ilk dışişleri bakanı, emekli büyükelçi Yaşar Yakış DW Türkçe’ye “Trump Erdoğan’la da görüşüp yasamaya, yargıya müdahalede bulunuyordu. Biden döneminde bulunamayacak” diyor.

Yakış, bu öngörüsünü Amerika’da yasama, yargı ve yürütme güçleri arasındaki “kontrol ve denge” sistemine dayandırıyor.

Siyaset Bilimci Sezin Öney de DW Türkçe’ye Erdoğan’ın bir zamanlar “monşerler” diye tanımladığı Dışişleri Bakanlığı’nın daha etkin olması gereken bir döneme girileceğini söylüyor. Öney, “Çünkü Biden; kurumların işletilmesi için Ankara’ya baskı yapacak. İşlerini Trump gibi Erdoğan’la kişisel konuşmalarıyla halletme yoluna gitmeyecek.