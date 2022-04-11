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  4. Biden duyurdu! Seri numarasız "hayalet silah" satışı yasaklanıyor

Biden duyurdu! Seri numarasız "hayalet silah" satışı yasaklanıyor

11.04.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, sabıka soruşturması olmadan ve seri numarasız bir şekilde satılan "hayalet silahlar" olarak nitelendirilen silahlarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. "Bu silahları bir terörist de gidip satın alabilir" diyen Biden, hayalet silahların satışını yasaklayacaklarını duyurdu.

Biden duyurdu! Seri numarasız "hayalet silah" satışı yasaklanıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, ülkede silahlı şiddetle mücadelede atacakları yeni adımları duyurdu.

Kitler halinde satılan ve evde monte edilebilen, herhangi bir seri numarası olmayan "hayalet silahların" sabıka kaydı sorgulaması olmadan satıldığını belirten Biden, "Bu silahları bir terörist de gidip satın alabilir." dedi.

Bu silahların da "ateşli silahlar" kategorisine dahil edileceğini vurgulayan Biden, böylece seri numarası ve sabıka sorgulaması olmadan bu silahların satılamayacağını kaydetti.

Biden, "hayalet silahların" en büyük sorununun izinin sürülememesi olduğuna işaret ederek, potansiyel suçlulara "Bundan sonra hayalet silahlarla suç işlerseniz, federal yargılamaya hazır olun." uyarısında bulundu.

AA

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Joe Biden
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