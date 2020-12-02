Biden Ekibi Corona Yardım Paketi Çalışmalarına Başladı

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin ardından başkan seçilen Joe Biden, ekonomi ekibindeki önemli isimleri bir basın toplantısıyla resmen tanıttı. Delaware eyaletinin Wilmington kentinde düzenlediği toplantıda Biden, ekonomi ekibine seçtiği isimler için, ‘‘Bizi içinde bulunduğumuz ekonomik krizden çıkartacak ve ekonomiyi yeniden yapılandıracak, sadece yeniden yapılandırmakla kalmayacak ve eskisinden de iyi hale getirecek ‘birinci sınıf’ bir ekip’’ diye söz etti. Biden bu isimler için ‘‘Deneyimli ve denenmiş isimlerden oluşan bir ekip. Amerika’nın refahı için benim temel vizyonumu paylaşan, farklı geçmişlerden gelen, çığır açmış Amerikalılar’ı içeriyor’’ ifadelerini kullandı. Biden konuşmasında, Kongre’ye derhal Corona virüsü ekonomik yardımını geçirmeleri çağrısını yineledi ve görevi devralacağı Ocak ayından önce geçecek olası yardım paketinin yalnızca başlangıç olacağını belirtti. Biden, ekibinin Corona virüsü yardım paketi üzerinde çalışmaya başladığını ve paketin görevi devralmasından hemen sonra açıklanacağını ekledi.

‘‘Kimse Yellen’den daha yetkin değil’’ Biden eski Merkez Bankası başkanı (FED) Janet Yellen’ı Maliye Bakanı adayı olarak resmen açıkladı. Yellen, Senato tarafından onaylanması durumunda bu göreve gelen ilk kadın olacak. Biden, ‘‘Bu krizle mücadele etmek için kimse Yellen’den daha yetkin değil’’ dedi. Biden, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi’nin başkanlığına Amerikan İlerleme Merkezi isimli siyaset ve kamu araştırmaları merkezinin başkanı Neera Tanden’i getireceğini açıkladı. Tanden, bu göreve gelen ilk Güney Asya kökenli Amerikalı kadın olacak. Biden Tanden için ‘‘Amerikalılar’ın yaşadığı zorlukları anlıyor’’ diye konuştu. Biden, Maliye Bakanı Yardımcılığı görevine Wally Adeyemo’yu getirdi. Adeyemo, Maliye Bakanlığı’nda bugüne kadar en üst düzeyde görev almış Afrika kökenli Amerikalı isim olacak. Biden, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı olarak Princeton Üniversitesi Kamu ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dekanı Cecilia Rouse’u açıkladı. Rouse, bu göreve gelen dördüncü kadın, ancak ilk siyah Amerikalı olacak.