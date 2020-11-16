Biden Ekibi İlaç Firmalarıyla Görüşmelere Başlıyor

Başkan Donald Trump resmi olmayan sonuçlara göre yenilgiyi kabul etmezken, seçimi kazandığı ilan edilen Joe Biden’ın ekibinin aşı konusunda gelen olumlu haberlerin ardından ilaç firmalarıyla görüşmelere başlaması bekleniyor.
Biden’ın ekibinin yapacağı görüşmeler, Demokrat liderin 20 Ocak’ta koltuğa oturması öncesinde, virüse karşı geliştirilen aşının üretimi ve dağıtımı konusunda lojistik çalışmalar için hazırlık yapılmasını amaçlıyor.
Geçiş süreci Corona virüsü salgınıyla mücadeleyi etkiler mi?
Trump yönetimi hala Joe Biden’ın zaferini kabul etmiş değil. Bu nedenle Biden’ın ekibi geçiş sürecinde yararlanması gereken fonlara erişim sağlayamıyor.
Biden’ın danışmanları Trump’ın geçiş sürecine resmen başlamayı reddetmesinin pandemiyle mücadele ve aşı dağıtımı konusundaki planlamayı riske atabileceğini belirtiyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandığının belli olmasının ardından bilim insanlarından oluşan bir danışman kurulu oluşturan Biden’ın ekibinin önceliği Corona virüsü salgını ve ekonomi.
Başkan Trump ise hafta sonunda, bir kanıta dayandırmadan seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını sürdürdü. Cumartesi günü başkent Washington’da seçim sonuçlarını tanımayı reddeden Trump destekçileri toplanmış, gece saatlerinde karşıt gruplar arasında gerginlik yaşanmıştı.
Şimdiye kadar seçimlere ilişkin çeşitli eyaletlerde dava açarak hukuki itirazlarda bulunan Trump’ın seçim kampanyası bu girişimlerden henüz bir sonuç almış değil.
Başkan Trump ise buna rağmen Twitter’dan paylaştığı mesajda, 2020 seçiminin anayasal olmadığını gösteren büyük davalar açacaklarını belirterek, “Seçimi ben kazandım” iddiasında bulundu. Twitter ise bu mesajı da etiketleyerek, seçimle ilgili resmi açıklamalara kullanıcıları yönlendirdi.
Her iki siyasi partiden seçim yetkilileri 3 Kasım’daki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin bir kanıt olmadığını vurguluyor.
Trump’ın hukuki stratejisine yönelik olumsuz bir haber de Pennsylvania’dan geldi. Trump’ın seçim kampanyası ekibi Pazar günü Pennsylvania’da sonuçların tasdik edilmesini engellemek amacıyla açtıkları davanın bir kısmını geri çekti. Böylece açılan dava yalnızca az sayıda pusulayı etkileyecek düzeye geldi. Biden ve Trump arasında bu eyalette fark 68 bindi.
Joe Biden’ın Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevi için seçtiği Ron Klain, Corona virüsüne karşı aşı geliştiren ilaç firmalarıyla yapacakları görüşmelerde özellikle aşının üretimine yoğunlaşacaklarını söyledi.
ABD’de Corona virüsü vakalarının toplam sayısı 11 milyonu geçti. 1 hafta içinde görülen yeni vaka sayısı 1 milyona ulaştı. Bu pandeminin başlangıcından bu yana bir rekor.
Pfizer geçtiğimiz hafta, geliştirdiği aşının klinik deneylerde yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğunu açıklamış, pandeminin kontrol altına alınması konusunda umutlar artmıştı.
Trump yönetiminin Işık Hızı Ötesi Operasyonu kapsamında yer alan Moderna şirketi de Pazartesi günü, geliştirdikleri aşının yüzde 94,5 oranında etkili olduğunu açıkladı.
Pfizer’in geliştirdiği aşının aksine Moderna’nın geliştirdiği Corona aşısı normal buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilebiliyor. Bu da aşının dağıtımının daha kolay yapılabilmesi anlamına geliyor.
Joe Biden, Moderna’dan gelen olumlu haberin ardından Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Bugün ikinci bir aşıya ilişkin gelen haberler umutlu olmak için bir başka neden. İlk aşıya ilişkin şu durum bu aşı için de geçerli: Aşıya erişimin sağlanmasına henüz aylar var. O zamana kadar Amerikalılar virüsün kontrol altına alınması amacıyla sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmeli, maske takmalı” diye yazdı.
ABD Başkanı Trump ise önce Pfizer'den daha sonra da Moderna'dan gelen aşı haberlerine değinerek, "Muhteşem tarihçiler Çin vebasına son verecek bu büyük keşiflerin ben görevdeyken gerçekleştiğini hatırlasın" diye yazdı.
Fauci: “Biden’ın ekibiyle çalışmaya başlayabilirsek daha iyi olabilir”
ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, CNN televizyonunda katıldığı programda, Beyaz Saray’ın Biden’ın ekibiyle geçiş sürecini başlatması halinde Corona virüsüyle mücadelenin daha iyi yürütülebileceğini belirtti.
Fauci, CNN’e verdiği röportajda, Joe Biden’ın Beyaz Saray genel sekreterliği görevine seçtiği Ron Klain için mükemmel bir tercih dedi. Obama döneminde Ebola krizi koordinatörü olarak görev yapan Ron Klain ile birlikte yakın çalıştığını, Ebola sürecini Ron Klain’in başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirtti.
Obama: “Trump yenilgiyi kabul etmeli”
Seçim kampanyası döneminde sahada Biden’a destek veren eski Başkan Barack Obama, Cumhuriyetçi Başkan’ın yenilgiyi kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Obama Biden’ın zaferini kabul etmeyi reddeden Cumhuriyetçiler’i eleştirdi. CBS kanalının 60 Minutes programına katılan Obama, Pazar günü yayınlanan röportajda “Zamanınız dolduğunda, ülkeyi öncelik haline getirerek kendi egonuzun ötesine geçerek düşünmek sizin göreviniz” ifadelerini kullandı. Obama, “Diğer Cumhuriyetçi yetkililerin de buna destek veriyor olması beni daha da endişelendiriyor” dedi.