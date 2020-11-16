Biden Ekibi İlaç Firmalarıyla Görüşmelere Başlıyor

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandığının belli olmasının ardından bilim insanlarından oluşan bir danışman kurulu oluşturan Biden’ın ekibinin önceliği Corona virüsü salgını ve ekonomi.

Trump yönetimi hala Joe Biden’ın zaferini kabul etmiş değil. Bu nedenle Biden’ın ekibi geçiş sürecinde yararlanması gereken fonlara erişim sağlayamıyor.

Biden’ın ekibinin yapacağı görüşmeler, Demokrat liderin 20 Ocak’ta koltuğa oturması öncesinde, virüse karşı geliştirilen aşının üretimi ve dağıtımı konusunda lojistik çalışmalar için hazırlık yapılmasını amaçlıyor.

Başkan Donald Trump resmi olmayan sonuçlara göre yenilgiyi kabul etmezken, seçimi kazandığı ilan edilen Joe Biden’ın ekibinin aşı konusunda gelen olumlu haberlerin ardından ilaç firmalarıyla görüşmelere başlaması bekleniyor.

Başkan Trump ise hafta sonunda, bir kanıta dayandırmadan seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını sürdürdü. Cumartesi günü başkent Washington’da seçim sonuçlarını tanımayı reddeden Trump destekçileri toplanmış, gece saatlerinde karşıt gruplar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Şimdiye kadar seçimlere ilişkin çeşitli eyaletlerde dava açarak hukuki itirazlarda bulunan Trump’ın seçim kampanyası bu girişimlerden henüz bir sonuç almış değil.

Başkan Trump ise buna rağmen Twitter’dan paylaştığı mesajda, 2020 seçiminin anayasal olmadığını gösteren büyük davalar açacaklarını belirterek, “Seçimi ben kazandım” iddiasında bulundu. Twitter ise bu mesajı da etiketleyerek, seçimle ilgili resmi açıklamalara kullanıcıları yönlendirdi.

Her iki siyasi partiden seçim yetkilileri 3 Kasım’daki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin bir kanıt olmadığını vurguluyor.

Trump’ın hukuki stratejisine yönelik olumsuz bir haber de Pennsylvania’dan geldi. Trump’ın seçim kampanyası ekibi Pazar günü Pennsylvania’da sonuçların tasdik edilmesini engellemek amacıyla açtıkları davanın bir kısmını geri çekti. Böylece açılan dava yalnızca az sayıda pusulayı etkileyecek düzeye geldi. Biden ve Trump arasında bu eyalette fark 68 bindi.