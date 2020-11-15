Biden Ekibinden Corona'yla İlgili Acil Harekete Geçme Çağrısı

3 Kasım’daki seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Amerika’nın 46. Başkanı seçilen Joe Biden’a yakın isimler Corona konusunda acil harekete geçilmesi çağrısı yaptılar.

Biden döneminde Beyaz Saray Genel Sekreteri olacak Ron Klain, Kongre’den uzun süredir tartışması süren ekonomik paketi kabul etmesini istedi.

Klain bunun seçim sonrası ilk partilerüstü harekete örnek olabileceğini söyledi.

Klain ayrıca ekibinin Trump yönetimiyle koordine olmasına izin verilmesi çağrısında bulundu. Klain bu açıklamaları NBc televizyonuna yaptı.

Klain ekonomik paketle ilgili olarak Biden’ın Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’le görüştüğünü ancak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ile hala görüşmediğini kaydetti.

McConnell, Biden’ın seçilen başkan olduğunu henüz kamuoyuna karşı kabul etmiş değil.

Klain, Biden’ın ekibinin Pfizer’den yetkililerle de görüşmek istediğini ancak Biden’ın Corona virus ekibiyle Beyaz Saray’ın Corona virus ile mücadele ekibinin görüşebilmesi için hala geçiş sürecinin federal onayını beklediklerini söyledi.