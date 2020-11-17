Biden Ekibini Oluştururken İtiraz Davası Yargıç Önünde

Resmi olmayan sonuçlara göre Amerika'nın seçilmiş başkanı olan Demokrat Partili Joe Biden, Beyaz Saray'da birlikte çalışacağı çekirdek ekibini oluşturmaya odaklanırken Başkan Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçiminin sonucunu değiştirmek için verdiği hukuk mücadelesi ivme kaybediyor. Konuyu yakından takip eden bir kaynak, bazı makamlara getirilecek isimlerin Salı gününden itibaren açıklanabileceğini söyledi. Buna göre Biden kampanyasının eş başkanlarından Louisiana eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi ve Siyah Kongre Üyeleri grubunun eski başkanı Cedric Richmond'un ve Biden'ın uzun zamandır yakın danışmanlığını yapan Steve Ricchetti'nin üst düzey görevlere getirilmesi gündemde. Cedric Richmond'un Beyaz Saray'da görevlendirilmesi, Temsilciler Meclisi'ndeki koltuğunun boşalması anlamına gelecek. Bu yılın başında Biden'ın kampanya kampanya yöneticiliğine getirilen Jen O'Malley Dillon'ın ise Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanması bekleniyor. Jen O'Malley Dillon, Demokrat Partili bir başkan adayına seçim kazandıran ilk kadın seçim kampanyası yöneticisi.

Kabine atamalarını sonuçlandırmasının birkaç hafta süreceği belirtilse de Biden'ın bu hafta içinde başka atamalar da yapması bekleniyor.

Biden yönetiminde rol üstlenmesi olası isimler ve Biden'ın iktidara geçiş süreci sözcüsü, konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Öte yandan Joe Biden'ın kendi danışmanlarından ulusal güvenlik tehditlerine ilişkin brifing alması planlanıyor. 3 Kasım seçimlerini kaybettiğini henüz kabul etmeyen Başkan Trump, Biden'ın yetkililerden gizli güvenlik istihbaratı almasını engelliyor. Amerika'da geleneksel olarak seçilmiş başkanlar, yemin edip göreve başlamadan önce gizli güvenlik brifingleri almaya başlıyor. Başkanlık seçimlerinden sonra yeni seçilen başkanın ekibinin geçiş sürecini başlatmasına yardımcı olmakla görevli Genel Hizmetler Dairesi'nin Başkanı Emily Murphy ise Joe Biden'ı seçimin "açık galibi" olarak henüz kabul etmedi. Sözcüsü, Murphy'nin teamülleri izlediğini ve "seçimin galibi netleşince bir değerlendirme yapacağını" kaydetti. Muhalifler, Murphy'nin Beyaz Saray'dan gelen baskılar nedeniyle geçiş sürecini başlatmaya direndiğini iddia ediyor ancak Trump yönetimi, bu iddiayı reddediyor.

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'nin bazı ileri gelen üyeleri Biden'ın seçilmiş başkan olarak kabul edilmesi konusunda ısrarcı olurken Başkan Trump, özellikle sosyal medya üzerinde öfkeli ve taviz vermez tutumunu sürdürüyor. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Biden'ın seçimin galibi ilan edilmesi durumunda sorunsuz bir geçiş süreci yaşanmasını garanti edeceğini belirtti. O'Brien, Küresel Güvenlik Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Biden ve Harris'in seçimin kazananı olarak açıklanması durumunda, ki gidişat bunu gösteriyor, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde son derece pürüzsüz bir geçiş süreci yaşanacak" dedi. Biden, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Trump'a iktidarın el değiştirme süreci kapsamında işbirliği yapmaya çağrısında bulundu. Corona virüsü vakalarının hızla artmasının çok sayıda insanın hayatının tehlikede olduğu anlamına geldiğini kaydeden Biden, "İşbirliği yapmazsak daha fazla insan ölebilir" dedi. Biden'ın zaferi

3 Kasım seçimlerinden dört gün sonrasına kadar seçimin galibinin kim olduğu açıklanmasa da Biden'ın zaferi, sayılan oyların artmasıyla netlik kazandı.

Biden, hukuki açıdan anlamı olmayan ancak simgesel açıdan önemli olan toplam ulusal oy sayısında Trump'ın 5 milyon 600 bin oy önünde. İki aday arasındaki bu fark, 3,6 puana denk geliyor. Seçiciler Kurulu oylarındaysa Biden, 306 oy alarak başkan seçilmek için gereken 270 oyun üzerine çıktı. Trump ise 232 Seçiciler Kurulu oyu topladı. Eyaletlerin 8 Aralık'tan önce bu sonuçları resmileştirmesi gerekiyor. Trump ve destekçileri, seçimde hile yapıldığını iddia ediyor. Ancak herhangi bir temele oturmayan bu iddialardan mahkemelerde de sonuç alınamadı. Trump’ın itirazı bugün görüşülüyor Trump'ın Pennsylvania eyaletinde açtığı davalardan biri, bugün görülecek. ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Matthew Brann, Pennsylvania eyaletinin en üst düzey seçim yetkilisinin Biden'ı eyalette seçimin galibi olarak resmen açıklamasını engellenmek için Trump kampanyasının açtığı davada iddiaları dinleyecek.