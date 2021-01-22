Biden Ekonomi Alanında Yeni Kararnameler İmzalayacak

ABD Başkanı Joe Biden Corona virüsü pandemisi nedeniyle sarsılan ekonomiyi canlandırma ve zor durumdaki Amerikalılar’a yardım amacıyla iki yeni kararname daha imzalayacak.
Pandeminin darbe vurduğu ekonomiyi canlandırmak için 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik teşvik planı açıklayan Başkan Biden, bugün imzalayacağı kararnamelerle, bu teşvik paketi Kongre’den geçene kadar, ekonomik sıkıntıda olan Amerikalılar’a destek vermeyi hedefliyor.
Amerika genelinde pandeminin yarattığı ekonomik gerileme nedeniyle şu an yaklaşık 16 milyon kişi işsizlik yardımı alıyor. Son verilere göre, yaklaşık 29 milyon kişinin ise yoksulluk sınırının altında olduğu belirtiliyor. Ekonomik zorlulardan en fazla etkilenenler ise azınlık gruplar, düşük gelirli aileler ve kadınlar. İş kaybı, siyah ve Latin çalışanlar arasında beyaz Amerikalılar’a kıyasla daha fazla.
Kararnamelerle ilgili gazetecilere konuşan Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, Biden’ın imzalayacağı kararnamelerin Kongre’de onaylanması beklenen paketin yerini almayacağını ancak Amerikalılar’a hızlı bir şekilde destek sunulmasını sağlayacağını belirtti. Deese ayrıca, “Ekonomimizde oldukça istikrarsız bir dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.
Biden bugün imzalayacağı ilk kararnamede Maliye Bakanlığı’ndan, pandemi teşvik paketi çerçevesinde halka gönderilecek yardım çeklerinin Amerikalılar’a daha kolay ve çabuk ulaştırılmasının sağlanmasını da telep edecek.
Beyaz Saray’dan konuyla ilgili yayınlanan bir metinde geçen yıl Amerikalılar’a sunulan yardımlarla ilgili olarak, “Birçok Amerikalı ilk teşvik ödemelerini almakta sıkıntı yaşadı ve neredeyse 8 milyon kişi hak ettikleri halde Mart ayında sunulan ödemeyi alamadı” denildi.
Biden ayrıca normal koşullarda okullardaki ücretsiz öğünlerden yararlanan ancak okulların kapalı olması nedeniyle bundan yararlanamayan milyonlarca öğrenciye de yeniden bu hakkı kullanabilmeleri için yeni yöntemler uygulamasını istiyor.
Bunun için Tarım Bakanlığı devreye girecek ve ekonomik sıkıntı içinde olan en az üç çocuklu ailelere iki ayda bir en az 100 dolar ek yardım sunulacak.
Bunun yanı sıra halihazırda yürürlükte olan gıda yardımlarının arttırılmasıyla ilgili olarak eyalet yönetimlerine de çağrıda bulunulacak.
Ekonomiyle ilgili planladığı adımları göreve başlar başlamaz devreye sokma çabasında olan Biden’ın bugün imzalayacağı ikinci kararname ise federal hükümet çalışanlarının özlük ve sendikal haklarının yeniden geri verilmesi. Eski Başkan Donald Trump, yayınladığı üç kararnameyle bu hakları önemli ölçüde eritmişti. Biden ayrıca, federal çapta saat ücretinin 15 dolara çıkarılmasını istiyor.
2009 yılından bu yana saatlik asgari ücret 7,25 dolar.