Biden Ekonomi Alanında Yeni Kararnameler İmzalayacak

ABD Başkanı Joe Biden Corona virüsü pandemisi nedeniyle sarsılan ekonomiyi canlandırma ve zor durumdaki Amerikalılar’a yardım amacıyla iki yeni kararname daha imzalayacak.

Pandeminin darbe vurduğu ekonomiyi canlandırmak için 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik teşvik planı açıklayan Başkan Biden, bugün imzalayacağı kararnamelerle, bu teşvik paketi Kongre’den geçene kadar, ekonomik sıkıntıda olan Amerikalılar’a destek vermeyi hedefliyor.

Amerika genelinde pandeminin yarattığı ekonomik gerileme nedeniyle şu an yaklaşık 16 milyon kişi işsizlik yardımı alıyor. Son verilere göre, yaklaşık 29 milyon kişinin ise yoksulluk sınırının altında olduğu belirtiliyor. Ekonomik zorlulardan en fazla etkilenenler ise azınlık gruplar, düşük gelirli aileler ve kadınlar. İş kaybı, siyah ve Latin çalışanlar arasında beyaz Amerikalılar’a kıyasla daha fazla.

Kararnamelerle ilgili gazetecilere konuşan Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, Biden’ın imzalayacağı kararnamelerin Kongre’de onaylanması beklenen paketin yerini almayacağını ancak Amerikalılar’a hızlı bir şekilde destek sunulmasını sağlayacağını belirtti. Deese ayrıca, “Ekonomimizde oldukça istikrarsız bir dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.