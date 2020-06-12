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Biden Ekonomik Faaliyet Planını Açıkladı

12.06.2020 01:39 | Son Güncelleme

ABD’de 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, Corona virüsü salgını sırasında ekonomiyi hızla faaliyete geçirebileceğini söylediği 8 aşamalı bir plan açıkladı

Biden Ekonomik Faaliyet Planını Açıkladı

ABD’de 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, Corona virüsü salgını sırasında ekonomiyi hızla faaliyete geçirebileceğini söylediği 8 aşamalı bir plan açıkladı. Biden, işletmeler ile çalışanlarını korumada ve sağlık açısından riskli adımlara başvurmadan istihdam yaratmada, Başkan Donald Trump’tan daha iyi konumda olduğunu savundu.

Eski Başkan Yardımcısı Biden, işe geri çağrılanlara test ve koruyucu ekipman garantisi, hasta olanların ücretli hastalık izni alabilmesi için federal bütçenin kullanılması ve hastalığın yayılma hızını takip etmek için geniş kapsamlı bir görev gücü oluşturulması gibi sözler verdi.

Biden Philadelphia’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ‘’Trump’ın planı sadece bir maddeden oluşuyor: İşyerlerini açmak. Çalışanları güvende tutma ve işyerlerinin açık kalmayı sürdürebilmesi yolunda hiçbir katkı sağlamıyor. Ayrıca, tüketicilerin güvenini arttırma yönünde de pek yardım sunmuyor. Trump Corona virüsünü unutmuş olabilir ama Corona virüsü bizi unutmadı’’ dedi.

Biden’ın planı, yaşlıları, engellileri ve virüse karşı yüksek risk grubunda olan kesimleri ayrımcılıktan koruyan bazı tedbirler içeriyor. Bunun yanı sıra, tüketicilerin alışveriş yaparken kendilerini daha güvende hissetmesini amaçlayan bir program da planda öngörülüyor.

Biden ayrıca planla, küçük işletmelere sağlanan ödeneği daha da arttırmayı ve okullarla çocuk bakım merkezlerine yeniden açılmaları için maddi destek sunmayı istiyor. Eski Başkan Yardımcısı, hükümetin tıbbi araştırmalara da daha fazla mali destek vermesi ve sağlık çalışanlarının maaşlarını arttırması gerektiğini belirtti. Biden, hükümetin, işletmelere ve çalışanlara tedbirlerle birlikte faaliyetlerine yeniden başlayabilmelerine yardım etmek için önemli miktarda harcama yapmasına ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

Biden dün yaptığı açıklamada, Kasım’da yapılacak seçimlerle ilgili en büyük endişesinin Trump’ın sonuçları ‘’çalma’’ girişiminde bulunma ihtimali olduğunu söylemişti. Biden, Başkan Trump’ın seçimleri kaybetmesi halinde Beyaz Saray’dan ayrılmayı reddetmesi ihtimalini bile düşündüğünü belirtmişti.

Biden Çarşamba gecesi yayınlanan ’’The Daily Show with Trevor Noah’’ programında yaptığı açıklamada, Trump’ın seçimleri kaybetmesi ama görevi bırakmayı reddetmesi halinde, iktidarın barışçı şekilde devri için ordunun devreye girebileceğini söylemişti.

Biden’ın bu sözlerine Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany yanıt verdi ve eski başkan yardımcısını ‘’saçma fikirler’’ ortaya sürmekle eleştirdi.

Bu arada Maliye Bakanı Steven Mnuchin de, Corona virüsü vakalarında yeni bir artış olsa dahi ekonomik faaliyetlerin yeniden durdurulmaması gerektiğini söyledi. CNBC kanalına konuşan Mnuchin, ‘’Şunu öğrendik ki eğer ekonomiyi kapatırsanız, daha fazla zarara yol açıyorsunuz. Ekonomiyi tekrar kapatamayız’’ dedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle kampanyasını aylardan internet üzerinden sürdüren Biden, Delaware eyaletinde evine sürüş mesafesinde halka açık etkinlikler düzenlemeye başladı; ancak seçim mitingi takvimini açıklamak için sağlık yetkililerinden yeşil ışık bekliyor.

Trump ise seçim kampanyasına 19 Haziran’da Oklahoma’nın Tulsa kentinde başlayacak.

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