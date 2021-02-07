Biden Ekonomik Paket Konusunda Vakit Kaybetmek İstemiyor

Amerika’da piyasalar nefesini tuttu, Başkan Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik paketinin akıbetini bekliyor.
Biden ve Demokratlar paketin Kongre’de kabul edilmesi konusunda ısrarlı. Ancak Cumhuriyetçiler’in itirazı var. Cumhuriyetçiler paketteki milktarı çok fazla buluyor.
Bu çerçevede ılımlı olarak nitelenen 10 Cumhuriyetçi senatör Biden’la Beyaz Saray’da görüştü.
Beyaz Saray’a 618 milyar dolarlık bir öneri götürdüler.
Cumhuriyetçi senatörler görüşmenin olumlu geçtiğini söylese de Biden ve Demokratlar 1,9 trilyon dolarlık paketten geri adım atmama konusunda kararlı görünüyor.
İki tarafın uzlaşması bu aşamada çok zor. Çünkü kamuoyunda tartışılan iki paket arasında oldukça önemli farklar var.
Biden’ın ekonomik paketi 1 trilyon 900 milyar dolar, ancak Cumhuriyetçi senatörlerin önerdiği paket ise bunun sadece 3’te biri.
Bütçeler arasında bu kadar fark olunca ayrıntılarda da fark fazla oluyor.
Cumhuriyetçiler okullar ve üniversitelerin açılması için sadece 20 milyar doları uygun görürken, Biden’ın paketinde bu oran 170 milyar dolar.
1,9 trilyon dolarlık pakette eyaletler ve yerel yönetimler için 350 milyar dolar ayrılırken, Cumhuriyetçiler’in paketinde eyaletler ve yerel yönetimler için pay ayrılmıyor.
Biden, Amerikalılar’a doğrudan 1400 dolarlık yardım talep ederken, Cumhuriyetçi senatörlerin önerisi 1000 dolar. Bu yardımın da yıllık geliri 50 bin dolar altında olanlara verilmesini istiyorlar. Evli çiftlerin toplam gelirinin de yıllık 80 bin doların altında olması gerekiyor.
Biden’ın “az” olarak nitelediği Cumhuriyetçi senatörlerin önerisi karşısında Demokratlar, Başkan’ın önerdiği rakamı Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan da Kongre’den geçirmekte kararlı.
Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, “Başkan Biden’ın bu yasa tasarısının partilerüstü şekilde ilerlemesi yönündeki düşüncesini paylaşıyoruz. Ama iş ilerlemeli. Sulandırmayacağız, duraksamayacağız ya da ertelemeyeceğiz. Çünkü Amerikan halkının ihtiyaçları çok fazla” dedi.
Bu çerçevede çoğu yasa tasarısının Senato’da kabul edilmesi için 60 oy engelini de aştılar.
Senato’da yapılan ve 50-49 olarak sonuçlanan oylamayla Demokratlar paketi kendi oylarıyla kabul edilmesinin önünü açtı.
Senato’nun paketi değerlendirmesi için zaman daralıyor.
Amaç 1,9 trilyon dolarlık Corona ekonomik paketini Mart ayına kadar Senato ve Temsilciler Meclisi’nden geçirmek.
Mart ayında pandemi sonrası uygulamaya konan bazı yardım programları sona eriyor ve Demokratlar bu programların bitmesiyle kendi ekonomik paketlerinin yürürlüğe girmesini istiyor.
Senato Bütçe Komisyonu Başkanı Bernie Sanders da birkaç hafta içinde paketin kabul edilmesini beklediğini söyledi.
Sanders “Bazı ülkeler için bu süre uzun sayılabilir ama Amerikan senatosu için ışık hızı” ifadesini kullandı.
Peki Cumhuriyetçiler’in görüşleri hiç dikkate alınmayacak mı? Onun yanıtını da Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki verdi.
Psaki, “Cumhuriyetçiler’in görüşleri sonraki aşamalarda eklenebilir, değişiklik önergeleri verebilirler. Ancak Başkan’ın önceliği bu paket. Kendisinin de çok kez dile getirdiği gibi buradaki risk, paketin içeriğinin fazla büyümesi değil, daha da azalması. Bu nedenle Senatör Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin paketin ilerlemesi yönündeki çabalarını destekliyor” dedi.
Kongre daha önce salgın döneminde ekonomiye destek olma amacıyla toplamda 4 trilyon dolarlık ekonomik paketleri kabul etmişti.
En son Aralık ayında 900 milyar dolarlık bir paket kabul edilmişti.
Demokratlar 2020 Mart ayında kabul edilen rekor miktardaki 2 trilyon dolar dışında diğer paketlerin yetersiz olduğu eleştirilerini getiriyordu.
Ancak şimdi ülkede siyasi dengeler oldukça farklı.
Kasım ayındaki seçimlerde Senato’da kontrol Demokratlar’a geçti, Beyaz Saray’da da artık bir Demokrat oturuyor.
Seçim sürecinde sürekli birlik mesajı veren Biden’ın paketle ilgili tavrının bu konuda ilk sınavı olduğu nitelendiriliyor.
Sınavı nasıl geçtiğini de paketin Kongre’de kabul edilme süreci belirleyecek gibi.