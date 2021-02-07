Biden Ekonomik Paket Konusunda Vakit Kaybetmek İstemiyor

Amerika’da piyasalar nefesini tuttu, Başkan Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik paketinin akıbetini bekliyor.

Biden ve Demokratlar paketin Kongre’de kabul edilmesi konusunda ısrarlı. Ancak Cumhuriyetçiler’in itirazı var. Cumhuriyetçiler paketteki milktarı çok fazla buluyor.

Bu çerçevede ılımlı olarak nitelenen 10 Cumhuriyetçi senatör Biden’la Beyaz Saray’da görüştü.

Beyaz Saray’a 618 milyar dolarlık bir öneri götürdüler.

Cumhuriyetçi senatörler görüşmenin olumlu geçtiğini söylese de Biden ve Demokratlar 1,9 trilyon dolarlık paketten geri adım atmama konusunda kararlı görünüyor.

İki tarafın uzlaşması bu aşamada çok zor. Çünkü kamuoyunda tartışılan iki paket arasında oldukça önemli farklar var.

Biden’ın ekonomik paketi 1 trilyon 900 milyar dolar, ancak Cumhuriyetçi senatörlerin önerdiği paket ise bunun sadece 3’te biri.

Bütçeler arasında bu kadar fark olunca ayrıntılarda da fark fazla oluyor.

Cumhuriyetçiler okullar ve üniversitelerin açılması için sadece 20 milyar doları uygun görürken, Biden’ın paketinde bu oran 170 milyar dolar.