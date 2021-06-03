Biden-Erdoğan Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu

Beyaz Saray açıklamasında, Biden’ın 10 Haziran’da “ABD ile İngiltere arasındaki özel ilişkinin sarsılmaz gücünü vurgulamak” için İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la biraraya geleceği kaydedildi. Biden’ın 11-13 Haziran günleri arasında Cornwall kentinde düzenlenecek G7 zirvesine katılacağı ifade edilen açıklamada, ABD Başkanı’nın zirvede çok taraflılığa, kamu sağlığı, ekonomik toparlanma ve iklim değişikliği gibi ABD’nin kilit politika önceliklerini ilerletmek için çalışmaya ve büyük demokrasiler arasındaki dayanışma ve ortak değerleri sergilemeye yönelik bağlılığının tekrar altını çizeceği belirtildi.

Biden’ın başkanlık görevine başlamasının ardından ilk kez denizaşırı ülkeleri ziyaret edeceğine işaret edilen açıklamada, Biden’a İngiltere’yi ziyareti sırasında eşi Jill Biden’ın da eşlik edeceği belirtildi. Açıklamada, “Bu ziyaret, Amerika’nın ittifaklarımızı yeniden onarma, transatlantik ilişkileri tekrar canlandırma, küresel zorluklarla mücadele etme ve Amerika’nın çıkarlarını daha iyi şekilde güvenceye almak için müttefiklerimiz ve çok taraflı ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışmaya olan bağlılığının altını çizecek” ifadesi kullanıldı.

Biden’ın G7 liderleriyle ikili görüşmeler de yapacağı bilgisi verildi.

Biden ve eşi Jill Biden’ın 13 Haziran’da Windsor Sarayı’nda İngiltere Kraliçesi Elizabeth’le görüşeceği de kaydedildi.

ABD Başkanı Biden, İngiltere’deki temaslarının ardından Belçika’nın başkenti Brüksel’e geçerek, 14 Haziran’da NATO zirvesine katılacak. Biden’ın burada da ABD’nin NATO’ya, transatlantik güvenliğe ve ortak savunmaya olan bağlılığını vurgulayacağı kaydedilen açıklamada, NATO liderlerinin zirvede İttifak’ın gelecekteki tehditlere karşı nasıl yönlendirileceği ve etkili bir sorumluluk paylaşımının nasıl sağlanacağı konularını masaya yatıracakları ifade edildi.

Beyaz Saray açıklamasında, “Başkan ayrıca geniş yelpazede bir dizi ikili ve bölgesel meseleyi ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek” denildi.

Biden Brüksel’de 15 Haziran’da AB-ABD zirvesine de katılacak ve “ortak çıkarlar ve değerleri temel alan güçlü bir transatlantik ortaklığa bağlılığının” altını çizecek. Zirvede liderlerin küresel ölçekte sağlık güvenliğinin teminat altına alınması, ekonomik toparlanmanın desteklenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, dijital ve ticaret işbirliğinin arttırılması, demokrasinin güçlendirilmesi ve iki tarafı da ilgilendiren dış politika konularının ele alınmasını kapsayan ortak gündem maddelerini tartışacakları belirtildi. Biden Brüksel’de Belçika Kralı Philippe ve Başbakan Alexander De Croo ile de görüşecek.

ABD Başkanı Joe Biden’ın son durağı İsviçre’nin Cenevre kenti olacak. Biden burada da 16 Haziran’da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ikili bir zirve düzenleyecek, ayrıca İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüşecek.

