“Biden Erdoğan’dan Rusya Konusunda Güvence Aldı”

Amerikalı bağımsız gazeteci-yazar Mark Perry, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Rusya konusunda güvence aldığı kanısını taşıdığını söyledi. Perry’ye göre, Biden’ın Erdoğan’la görüşmesini Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüşmeden hemen önceye denk getirmesi tesadüf değil.

Perry, iki liderin Brüksel’deki görüşmesinin, iki ülke arasındaki tansiyonu düşürme bakımından hedefine ulaştığı görüşünü de dile getirdi. Amerikalı uzmana göre, görüşmede iki ülke arasındaki sorunlar çözüme kavuşmadı ancak bu durum ilişkileri ileriye taşımada bir engel değil.

Perry, Biden yönetiminin işbaşı yapmasından sonra ilk kez biraraya gelen iki NATO müttefikinin buluşmasını ve görüşmeden çıkan sonuçları VOA Türkçe’ye değerlendirdi.

“Görüşme bence hedefine ulaştı”

Amerikalı uzman, “Bence bu iyi bir görüşmeydi çünkü hedefine ulaştı: İki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi ve ABD-Türkiye ilişkilerini yeni baştan oluşturma bağlamında. Bu bakımdan, iki lider tarafından söylenenler, bunların nasıl söylendiğinden daha az önem taşıyor. Biden’ın buradaki hedefi, Erdoğan’a ABD’nin Türkiye’yle olan anlaşmazlıklarını hatırlatmak ama ilişkilere son beş yıldır zarar veren karşılıklı suçlamaları azaltmak. Erdoğan’ın hedefi de aynıydı. Bu da, Biden’a Türkiye’nin kendi yolunu çiziyor olsa da saygın bir ortak olma arzusu taşıdığını hatırlatmaktı” diye konuştu.