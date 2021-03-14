Biden Erdoğan’ı Ne Zaman Arayacak?

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı ve Amerika karşı söylemi yumuşamış görünüyor. Bununla birlikte söylemlerin yumuşaması Amerika Başkanı Joe Biden’dan henüz bir karşılık görmüş değil.

Associated Press haber ajansı konuyla ilgili bir haber yayınladı.

Haberde Biden'ın, başkanlığının ikinci ayını doldurmak üzere olduğu ve hala Erdoğan’ı aramadığı vurgulanıyor. Eski Başkan Donald Trump’ın 2016 yılında seçilmesinin ardından kısa süre içinde görüşmenin gerçekleştiği hatırlatılıyor.

AP haberinde bir dönem birbirlerini stratejik ortak olarak niteleyen iki ülkenin ilişkilerinin son dönemde oldukça kötüleştiği belirtiliyor. Suriye, Türkiye’nin Rusya’yla işbirliği ve son olarak Türkiye’nin doğu Akdeniz’deki faaliyetleri iki ülke arasındaki sorunlardan bazıları olarak niteleniyor.

Biden’ın New York Times gazetesinde yer alan bir demecinde “otokrat” olarak nitelediği Erdoğan’a karşı muhalefete destekten söz etmesi Türk yetkililerin tepkisini çektiği hatırlatılıyor.

Haber ajansının haberinde Türk yetkililerin kamuoyuna yönelik açıklamalarında Beyaz Saray’dan telefon gelmemesini önemsizmiş gibi göstermeye çalıştığı ve diğer seviyelerde görüşmelerin yapıldığını belirttikleri aktarılıyor. Ancak üst düzey bir yetkili Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada Erdoğan’ın ofisinin bu durumdan çok sevinçli olmadığını belirtti. Söz konusu yetkili isminin açıklanmasını istemedi.