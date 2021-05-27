HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden, Etiyopya'nın Tigray bölgesi için ateşkes çağrısında bulundu

Biden, Etiyopya'nın Tigray bölgesi için ateşkes çağrısında bulundu

27.05.2021 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Etiyopya'daki şiddet olaylarından dolayı derin endişe duyduğunu belirterek Tigray bölgesinde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Biden, Etiyopya'nın Tigray bölgesi için ateşkes çağrısında bulundu

Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Etiyopya'nın birçok bölümündeki bölgesel ve etnik bölünmelerin şiddetlenmesi ve şiddetin artması nedeniyle derin endişe duyuyorum. Tigray'da, yaygın cinsel şiddet de dahil geniş çaplı insan hakları ihlalleri kabul edilemezdir ve son bulmalıdır." ifadesini kullandı.

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirinBiden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

"ATEŞKES İLAN EDİLMELİ VE BUNA UYULMALI"

Her "arka plan" ve etnik kökenden kişinin barış ve güvenlik içinde yaşamaya hakkı olduğunu vurgulayan Biden, "Siyasi yaralar, silah zoruyla iyileştirilemez. Tigray'daki kanunsuz savaşçılar bir ateşkes ilan etmeli ve buna uymalı, Eritreli ve Amhara kuvvetleri de geri çekilmelidir." çağrısında bulundu.

Biden, hafta başında Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Ofisinin, bu çatışmalar nedeniyle Etiyopya'nın 1980'lerden bu yanaki ilk kıtlığı yaşayabileceği uyarısında bulunduğunu anımsatarak, "Geniş çaplı bir kıtlığın önlenmesi adına Etiyopyalı ve Eritreli kuvvetler bölgeye insani yardımın acil ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına izin vermelidir." görüşünü paylaştı.

ABD'NİN AFRİKA BOYNUZU ÖZEL TEMSİLCİSİ BÖLGEYE GİDİYOR

ABD'nin Etiyopyalı liderleri ve kurumları, "uzlaşmaya ve insan haklarına saygıya" çağırdığını belirten Biden, böylece hem Etiyopya'nın birliği ve toprak bütünlüğünün korunacağı, hem de halkın güvenliğinin sağlanacağını kaydetti.

Biden, "Etiyopya hükümeti ve siyasi yelpazedeki diğer paydaşlar kapsamlı bir diyalog kurmalıdır. Birlikte çalışarak, Etiyopya halkı ülkenin siyasi geleceği için ortak bir vizyon kurabilir, sürdürülebilir ve adım bir ekonomik büyüme ve refah için zemin oluşturabilir." tavsiyesinde bulundu.

ABD'nin Etiyopya'ya zorluklarla mücadelede destek taahhüdünde bulunduğunu anımsatan Biden, ABD'nin Afrika Boynuzun Özel Temsilcisi Jeff Beltman'ın bölgedeki sorunların çözümü için diplomatik çaba harcadığını ve gelecek hafta bölgeye gideceğini bildirdi.

TİGRAY'DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
NASA'dan İstanbul paylaşımı: ParlıyorsunNASA'dan İstanbul paylaşımı: Parlıyorsun
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Haziran ayında normalleşmeyi hedefliyoruz

Erdoğan: Haziran ayında normalleşmeyi hedefliyoruz

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mini şortlu paylaşım! Fiziği nefes kesti

Mini şortlu paylaşım! Fiziği nefes kesti

Şampiyon hocayla yollar ayrıldı!

Şampiyon hocayla yollar ayrıldı!

26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.