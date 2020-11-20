Biden Eyalet Valileriyle Salgını Görüştü

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden, Trump yönetimi yetkililerini aşı dağıtım süreçleri konusunda ekibiyle bilgi paylaşmadıkları gerekçesiyle bir kez daha eleştirdi. Biden, bu bilgilerin paylaşılmamasının daha fazla can kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu. Biden, Demokrat ve Cumhuriyetçi valilerle yaptığı telekonferans görüşmesinde ülke genelinde uygulanacak bir maske zorunluluğunun da konuşulduğunu aktardı. Biden, yönetiminde Maliye Bakanı olarak seçtiği ismi Şükran Günü’nden hemen sonra açıklayacağı haberini de verdi. Toplantıya katılan valilerin hangi partiden olursa olsun ortak bir niyet ortaya koyduğunu belirten Biden, ‘‘Hepimizin önce Amerikalı olduğunu gösterdiler’’ dedi. 250 bin kişinin hayatına mal olan Corona virüsünün ‘‘tek ülke’’ olarak birlik içinde mücadeleyi gerektirdiğini söyleyen Biden, koordinasyon çalışmaları kapsamında yapılması planlananları sıraladı. Biden birinci madde olarak eyaletlerin, şehirlerin ve yerli toplulukların federal hükümetten ekonomik yardım alması, işyerlerinin, okulların ve çalışan ailelerin yardımdan faydalanabilmesi gerektiğini kaydetti.

İkinci olarak güvenli bir aşının eşit şekilde dağıtılabilmesinin yollarının bulunması ihtiyacına işaret eden Biden, 330 milyon aşının dağıtımının çok fazla zaman alacağını, kaynak ve işbirliği gerektireceğini vurguladı. ‘‘Boş umut oluşturmaya gerek yok’’ diyen Biden, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla kampanyaların planlandığını kaydetti. Valilerin dağıtım faaliyetleri için Ulusal Muhafızlar’ı çağıracağını ancak bunun bir maliyeti olacağını belirten Biden, Ulusal Muhafızlar’ın eyaletlere maliyetinin karşılanması gerektiğini kaydetti. Ulusal düzeyde maske zorunluluğunun da konuşulan gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Biden, bunun siyasi bir duruş olarak değil, vatanseverlik olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Tüm bunları hayata geçirmenin mümkün olduğunu belirten Biden, ‘‘Ülke olarak sorunlarla baş edebilmek için bir araya gelmeliyiz’’ dedi. “Maliye Bakanı adayımı Şükran Günü’nden sonra açıklayacağım” Etkinliğin soru-cevap kısmındaysa Biden, Şükran Günü’nden hemen sonra Maliye Bakanı adayını açıklayacağını ve bu kişinin Demokrat Parti’nin hem ılımlı hem de ilerici kesimleri tarafından kabul görecek bir isim olacağını bildirdi.

Başkan Trump’ın Amerika’yı üyelikten çıkardığı Dünya Sağlık Örgütü ve Paris İklim Anlaşması’na derhal geri dönüleceğini belirten Biden, Çin’le ilgili ekonomik yaptırım düşünüp düşünmediği sorusuna, amacın Çin’i cezalandırmak değil Çin’e kurallara göre oynaması gerektiğini göstermek olduğu şeklinde yanıt verdi. Trump yönetiminin Corona virüsü dağıtım çalışmalarıyla ilgili verileri paylaşmamasının hiçbir gerekçesi olmadığını belirten Biden, görevi devraldıktan sonra ön çalışmaları yapmalarının aylar alacağını bunun da daha fazla can kaybı anlamına geleceğini söyledi. Valilerle eyaletlerin acil ihtiyaçlarını konuştuklarını ve bu ihtiyaçların karşılanması için şimdiden harekete geçilmesi gerektiğini kaydeden Biden, bunun için de Ulusal Savunma Üretim Yasası’nın devreye sokulabileceğini belirtti. “Trump’ın sonuçları kabul etmemesi büyük sorumsuzluk” Başkan Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesinin ‘‘büyük sorumsuzluk’’ olduğunu kaydeden Biden, bunun diğer ülkelere demokrasi açısından zarar verici bir mesaj gönderdiğini söyledi. Biden, Amerikalılar’ın büyük kısmının seçim sonuçlarının meşru olduğu görüşünde olduklarını da belirttive ‘‘Bunlar arasında konuştuğum Cumhuriyetçi valiler de var’’ dedi.