Biden Eyalet Valileriyle Salgını Görüştü

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden, Trump yönetimi yetkililerini aşı dağıtım süreçleri konusunda ekibiyle bilgi paylaşmadıkları gerekçesiyle bir kez daha eleştirdi. Biden, bu bilgilerin paylaşılmamasının daha fazla can kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu. Biden, Demokrat ve Cumhuriyetçi valilerle yaptığı telekonferans görüşmesinde ülke genelinde uygulanacak bir maske zorunluluğunun da konuşulduğunu aktardı. Biden, yönetiminde Maliye Bakanı olarak seçtiği ismi Şükran Günü’nden hemen sonra açıklayacağı haberini de verdi.

Trump yönetiminin Corona virüsü dağıtım çalışmalarıyla ilgili verileri paylaşmamasının hiçbir gerekçesi olmadığını belirten Biden, görevi devraldıktan sonra ön çalışmaları yapmalarının aylar alacağını bunun da daha fazla can kaybı anlamına geleceğini söyledi.

Biden Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesiyle ilgili yasal olarak neden harekete geçilmediği sorulduğundaysa siyasetteki tecrübesinin kendisine muhalefetle nasıl baş edileceğini öğrettiğini ve yasal eylemlerle vakit kaybetmektense Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi üyelerle uzlaşı yolunu aramayı tercih ettiğini kaydetti. Biden ‘‘Ancak yasal olarak harekete geçme seçeneğini elemiyorum’’ dedi.

“Ekonomiyi değil, virüsü kapatacağım”

Virüsle mücadelede ülkeyi tamamen kapatıp kapatmayacağı sorulduğundaysa Biden, ‘‘Ekonomiyi değil, virüsü kapatacağım’’ yanıtını verdi. ‘‘Bir kez daha söylüyorum ulusal düzeyde kapanma olmayacak’’ diyen Biden, bu verimsiz olur, her eyelet, her şehir, her topluluk farklı. Buralarda alınacak önlemler de farklı’’ diye konuştu.

Biden siyahlar, Asyalılar, Latin kökenliler ve yerlilerin genellikle krizlerde en kötü darbeyi alan ve en son toparlanan gruplar olduğuna işaret ederek, “Biz bunu tersine çevireceğiz’’ dedi.