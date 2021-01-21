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Biden FBI Başkanı Wray’i Görevde Tutacak

21.01.2021 21:42 | Son Güncelleme:
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Biden FBI Başkanı Wray’i Görevde Tutacak

Başkan Joe Biden, eski Başkan Donald Trump tarafından atanan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray’den görevinde kalmasını istedi

Başkan Joe Biden, eski Başkan Donald Trump tarafından atanan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray’den görevinde kalmasını istedi.

Beyaz Saray, Wray’in Başkan Biden’ın talebini kabul ettiğini açıkladı.

Wray, 2 Ağustos 2017’de görevine resmen başlamıştı. FBI başkanları 10 yıllık görev süresiyle atanıyor ancak her başkan, ABD Başkanı tarafından görevden alınma ya da istifa etme gibi sebeplerle 10 yılı doldurmayabiliyor.

Başkan Biden’ın Wray’i görevinde tutma kararına ilişkin haberi ilk olarak CNBC televizyonu vermişti.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki’ye dünkü ilk basın brifinginde, Biden’ın, Wray’a güveninin olup-olmadığı sorulmuştu ancak Psaki Başkan Biden’la bu konu hakkında konuşmadığını söylemişti.

Psaki bugün Twitter'dan paylaştığı mesajındaysa, konuyla ilgili çıkan haberleri doğruladı ve Başkan Biden'ın Wray'in gösterdiği çalışmalara güven duyduğunu belirtti.

Wray, 3 Kasım seçimlerine hile karıştığı iddialarını desteklemeyi reddetmesinden dolayı eski Başkan Donald Trump tarafından sık sık hedef alınıyordu.

İstihbarat Komisyonu Başkanından Wray kararına destek

Bu arada Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Schiff de yazılı açıklama yayınlayarak, Wray’i övdü ve “Başkan Biden’ın Direktör Wray’i görevinde tutma ve FBI başkanlarının 10 yıllık sürelerini geri tesis etme niyetinde olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullandı. Schiff, “Christopher Wray, Büro ve ülke açısından olağanüstü karışık bir dönemde FBI Başkanı oldu. Büyük bir profesyonellik ve dürüstlükle hizmet verdi” dedi.

Schiff, FBI başkanlarına yönetimlerin süresini aşan görev süreleri tanınmasının nedeninin, onları “Donald Trump’ı eski FBI Başkanı James Comey’yi görevden almaya iten türden uygunsuz kişisel ya da siyasi etkenlerden korumak” olduğunu belirtti.

Adam Schiff, “6 Ocak’ta Kongre’ye saldırıya neden olan istihbarat ve güvenlik zaaflarını analiz etme çalışmalarımızı sürdürürken ve iç terör tehdidine ayrılan kaynakların önemli ölçüde arttırılması ihtiyacının olduğu bir dönemde Direktör Wray’le çalışmalarımızı devam ettirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Kongre’den FBI’ya Parler’ın Kongre baskınındaki rolünü soruşturma talebi

Bu arada Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu FBI’dan, aşırı sağ gruplar arasında popüler olan sosyal medya web sitesi Parler’ın Kongre olaylarında oynadığı rol hakkında kapsamlı soruşturma yürütmesini istedi.

Komisyonun başkanı Demokrat Kongre üyesi Carolyn Maloney, Parler’da, seçim sonuçlarının tescil edilmesindeki rollerinden dolayı seçilmiş eyalet yetkililerine karşı şiddet içeren tehditlere dair medyada çıkan haberlere atıfta bulundu.

Maloney ayrıca, seçilmiş yetkililere karşı şiddet tehditleri ya da Kongre baskınına katılmaktan dolayı tutuklanan ve haklarında suçlamalar yapılan çok sayıda Parler üyesinin bulunduğuna dikkati çekti.

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