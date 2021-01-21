Biden FBI Başkanı Wray’i Görevde Tutacak

Wray, 2 Ağustos 2017’de görevine resmen başlamıştı. FBI başkanları 10 yıllık görev süresiyle atanıyor ancak her başkan, ABD Başkanı tarafından görevden alınma ya da istifa etme gibi sebeplerle 10 yılı doldurmayabiliyor.

İstihbarat Komisyonu Başkanından Wray kararına destek

Bu arada Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Schiff de yazılı açıklama yayınlayarak, Wray’i övdü ve “Başkan Biden’ın Direktör Wray’i görevinde tutma ve FBI başkanlarının 10 yıllık sürelerini geri tesis etme niyetinde olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullandı. Schiff, “Christopher Wray, Büro ve ülke açısından olağanüstü karışık bir dönemde FBI Başkanı oldu. Büyük bir profesyonellik ve dürüstlükle hizmet verdi” dedi.

Schiff, FBI başkanlarına yönetimlerin süresini aşan görev süreleri tanınmasının nedeninin, onları “Donald Trump’ı eski FBI Başkanı James Comey’yi görevden almaya iten türden uygunsuz kişisel ya da siyasi etkenlerden korumak” olduğunu belirtti.

Adam Schiff, “6 Ocak’ta Kongre’ye saldırıya neden olan istihbarat ve güvenlik zaaflarını analiz etme çalışmalarımızı sürdürürken ve iç terör tehdidine ayrılan kaynakların önemli ölçüde arttırılması ihtiyacının olduğu bir dönemde Direktör Wray’le çalışmalarımızı devam ettirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.