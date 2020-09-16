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Biden Florida’da Latinler’in Desteğini Almaya Çalışıyor

16.09.2020 01:02 | Son Güncelleme

Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden, seçimlerde çekişmeye sahne olması beklenen eyaletlerden Florida’ya seçim kampanyası kapsamında bu yılki ilk ziyaretini düzenledi. Anketler Biden ve Başkan Donald Trump’ı eyalette başabaş gösteriyor

Biden Florida’da Latinler’in Desteğini Almaya Çalışıyor

Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden, seçimlerde çekişmeye sahne olması beklenen eyaletlerden Florida’ya seçim kampanyası kapsamında bu yılki ilk ziyaretini düzenledi. Anketler Biden ve Başkan Donald Trump’ı eyalette başabaş gösteriyor.

3 Kasım başkanlık seçimlerine 50 günden az süre kaldı. Demokrat aday Joe Biden bu sürede Florida’da Latin seçmenlerden yeterli desteği almadığına dair kaygıları gidermeye ve kendisini sosyalist olarak tasvir eden dezenformasyon kampanyasıyla mücadele etmeye çalışıyor

NBC News/Marist’in anketi Florida’da Latinler arasında Trump’a destek oranının Biden’dan yüzde 4 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Anketlere göre 2016’da Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton eyaletteki Latin seçmenin yüzde 27’sinin oyunu almıştı. Diğer anketler ise eyaletteki Latin kökenliler arasında Biden’ın önde olduğunu ancak Clinton’un 2016’daki destek oranının altında olduğunu gösteriyor.

Donald Trump 2016 seçimlerinde Florida’da yarışı Clinton’dan yalnızca yüzde 1,2 önde tamamlamış, bu da başkanlık koltuğuna oturmasına yardım etmişti. Eyaletteki Kübalı Amerikalılar Küba yönetimine karşı katı tutum takınan Trump yönetimine destek veriyor.

Floridalı Demokratlar, Biden’ın kampanyasının dış politikayı birinci öncelik olarak görmeyen genç Kübalı seçmenlere odaklanması gerektiğini belirtiyor. Bu kesim Biden kampanyasının merkezindeki Corona salgınından kurtulma perspektifine daha yakın olarak görülüyor. Ayrıca eyaletteki Demokratlar sosyal medyada Biden’la ilgili hatalı bilgilere ve komplo teorilerine eskisinden daha sık rastlandığını söylüyor. Bu kampanyaların bir kısmının doğrudan İspanyolca olduğu belirtiliyor.

Florida’da seçmenlerin yüzde 20’sini Latin kökenliler oluşturuyor. Biden’ın Florida’nın 29 seçici üyesinin oyunu alması onu Başkanlık koltuğuna çok yakınlaştırabilir. 1924’te Calvin Coolidge’den bu yana hiçbir Cumhuriyetçi Florida’yı kazanmadan başkanlık seçimini kazanamadı.

New Yorklu eski işadamı Trump, kalıcı ikametgahını geçen yıl Florida’ya taşımıştı.

Ülke genelinde de Latin kökenliler seçmenlerin yüzde 13’ünden fazlasını oluşturuyor. Bu da en kalabalık azınlık grubu anlamına geliyor. Biden’ın Latin seçmen arasında destek oranı ülke genelinde düştü. Reuters/Ipsos anketine göre Temmuz ayında Latin kökenli seçmenin destek oranında Trump’la arasında 30 puan varken bu oran Ağustos’ta 9 puana düştü.

Porto Riko’lu nüfusun yoğunlukta olduğu Tampa ve Kissimmee kentlerini ziyaret eden Biden İspanyolca yayın yapan Telemundo televizyonuna da röportaj verecek.

Demokrat Parti’nin eski başkan aday adaylarından Michael Bloomberg de Biden adına Florida’da Latin seçmenin oylarını kazanmak amacıyla 100 milyon dolar harcayacak.

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