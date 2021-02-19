Biden G-7 Zirvesinde Dış Siyaset Çizgisini Ortaya Koyacak

Beyaz Saray'dan Cuma günü düzenlenecek G-7 zirvesi ve Münih Güvenlik Konferansı öncesinde yapılan açıklamada Başkan Biden ve yeni ABD yönetiminin Amerika'yı eski Başkan Donald Trump'ın Önce Amerika söyleminden uzaklaştırmak için hızla adım attığı belirtildi. Başkan Biden'ın Münih Güvenlik Konferansı'nda yapacağı konuşmada da Amerika'nın 2015 yılında varılan İran nükleer anlaşmasına geri dönmek için hazır olduğunu vurgulaması bekleniyor. Biden yönetiminden Perşembe günü yapılan açıklamada ABD'nin İran'la yeniden ilişki kurma konusundaki istekliliği ortaya konmuştu. Geçmişte senatör, Başkan Yardımcısı ve son olarak sıradan vatandaş olarak Münih Güvenlik Konferansı'na birkaç kez katılan Biden, konferansta iki yıl önce yaptığı konuşmada, Trump'ın Önce Amerika politikası karşısında şaşkınlık içinde olan müttefiklere ”Bu da geçecek. Geri döneceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın” mesajı vermişti. Başkan Biden'ın ayrıca Rusya ve Çin'in ekonomi ve ulusal güvenlik alanlarında ortaya koyduğu zorluklara ve Afganistan'da 20 yıldır devam eden savaşa da değinmesi bekleniyor. Eski Başkan Trump yönetiminin Taleban'la yaptığı anlaşma gereği Amerika'nın Afganistan'da kalan 2.500 askerini 1 Mayıs'a kadar geri çekmesi gerekiyor.

Biden'ın G-7 zirvesinde yapacağı konuşmanın ana hatlarını gazetecilere açıklayan üst düzey bir yetkili, Biden'ın, günümüzün zorluklarıyla baskıcı yönetimlerle değil, demokratik yönetim biçimiyle mücadele edilebileceğini ortaya koyacağını söyledi. Beyaz Saray yetkilileri, Corona virüsü pandemisinin yarattığı kamu sağlığı krizi ve ekonomik darboğazdan çıkmaya çalışan uluslararası toplumu nelerin beklediğine odaklanacağını kaydetti. Yetkililere göre Biden, G-7 zirvesinde, Amerika'nın yoksul ülkeler için Corona virüsü aşısı satın alınması ve dağıtılması amacıyla yakında 4 milyar dolarlık katkı sağlayacağını açıklayacak. Eski Başkan Trump, Amerika'nın bu programa destek vermesini reddetmişti.

Hem G-7 zirvesi hem de Münih Güvenlik Konferansı, bu yıl Corona pandemisi nedeniyle telekonferans yöntemiyle düzenleniyor. ABD yeniden Paris İklim Anlaşması'nda Biden'ın küresel siyasi arenada yapacağı ilk konuşma, Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'na resmi olarak yeniden katıldığı Cuma gününe denk geliyor. Eski Başkan Trump, Amerikan ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle Amerika'yı anlaşmadan çıkarmıştı.

Başkanlık koltuğundaki ilk gününde Amerika'nın Paris anlaşmasına yeniden katılımını sağlamak için bir kararname imzalayan Başkan Biden, kararnamenin yürürlüğe girmesi için 30 gün beklemek durumundaydı. Biden, yönetiminin iç ve dış politikada alacağı her büyük kararın arkasında iklim değişikliğiyle mücadele fikrinin yer alacağını söylemişti. Biden'ın uluslararası arenaya Cuma günü yapacağı bu ilk çıkış, birçokları tarafından selefi Trump'ın politikalarını geri çevirme girişimi olarak algılanıyor. Ancak Biden, iç ve dış politikadaki önceliklerinin sadece Trump döneminde atılan adımların geri çevrilmesinden ibaret olmayacağının altını çizmişti. G-7 ülkelerine COVAX girişimine destek verme çağrısı Başkanlık kampanyası sırasında Amerika'nın uluslararası toplum içindeki liderlik rolünü yeniden sağlama vaadinde bulunan Biden, bu vaadin bir parçası olarak G-7 ortaklarını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan küresel aşı girişimi COVAX'a destek vermeye çağırması bekleniyor. Amerika'yı Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkaran eski Başkan Trump, 190'dan fazla ülkenin katıldığı aşı programı COVAX'a katılmayı da reddetmişti.