Biden: ‘‘Gazeteciler Demokrasinin Vazgeçilmezidir’’

Başkan Joe Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yayınladığı mesajda, ‘‘Gazeteciler, demokrasinin işleyişi için vazgeçilmezdir’’ dedi.

Biden mesajında, ‘‘Otuz yıl önce bugün, Afrikalı gazeteciler baskı ve şiddet karşısında biraraya gelerek ‘Bağımsız, çoğulcu ve özgür bir basının kurulması, sürdürülmesi ve teşvik edilmesi, bir ülkede demokrasinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, ekonomik kalkınmanın sağlanması için şarttır’ diyen Windhoek Deklarasyonu'nu yayınladı. O günden bu yana büyük kişisel riskler altında, baskıyı reddeden ve gerçekleri gözler önüne serenlerin cesaretini kutluyor, tüm dünyadaki gazeteciliğin ve özgür basının hayati rolünün önemini bir kez daha vurguluyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Biden mesajında, ‘‘Gazeteciler gerçeği ortaya çıkarır, gücün kötüye kullanılmaması için kontrol mekanizması oluşturur, iktidardakilerden şeffaflık talep eder. Gazeteciler, demokrasinin işleyişi için vazgeçilmezdir. Corona virüsü salgını boyunca gazeteciler ve medya çalışanları, kendi sağlıkları tehdit altında olmasına rağmen halkı bilgilendirmek için ön saflarda yer aldılar. Gerçeğin giderek daha fazla saldırıya uğradığı bir zamanda, doğru, gerçeklere dayalı habercilik, kamuoyu karşısında konuşma ve hesap verebilirlik ihtiyacımız hiç bu kadar fazla olmamıştı’’ dedi.