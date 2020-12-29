Biden: “Geçiş Ekibine Yeterli Bilgi Verilmemesi Sorumsuzluk”

Seçilmiş Başkan Joe Biden, Amerika’nın güvenlikle ilgili kurumlarının Trump döneminde içlerinin boşaltıldığını söyledi. Biden, Trump yönetiminin geçiş ekibine yeterli bilgi sağlamadığını yineleyerek bu durumu ‘‘sorumsuzluk’’ olarak niteledi.

Delaware’de dış politika ekibiyle bir araya geldikten sonra açıklama yapan Joe Biden, geçiş sürecinde Savunma Bakanlığı ile İdare ve Bütçe Ofisi’ndeki siyasi yönetimin engelleriyle karşılaştıklarını söyledi.

“Şu anda görevden ayrılacak olan yönetimden önemli ulusal güvenlik alanlarında almamız gereken tüm bilgileri alamıyoruz. Bu bana sorarsanız sorumsuzluktan başka bir şey değil” dedi.

Görevi 20 Ocak’ta devralacak olan Joe Biden’ın ekibi bilgi alma talepleri konusunda bazı Pentagon yetkililerinin direnişiyle karşılaştıklarını belirtmişti.

Pentagon’dan üst düzey bir yetkili ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada geçiş sürecinde 163 görüşme yaptıklarını ve 191 bilgi talebine karşılık verdiklerini savunmuştu.

Joe Biden ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada geçiş süreci ekibinin konuya ilişkin endişelerini yineledi.