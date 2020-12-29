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Biden: “Geçiş Ekibine Yeterli Bilgi Verilmemesi Sorumsuzluk”

29.12.2020 03:00 | Son Güncelleme:
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Biden: “Geçiş Ekibine Yeterli Bilgi Verilmemesi Sorumsuzluk”

Seçilmiş Başkan Joe Biden, Amerika’nın güvenlikle ilgili kurumlarının Trump döneminde içlerinin boşaltıldığını söyledi. Biden, Trump yönetiminin geçiş ekibine yeterli bilgi sağlamadığını yineleyerek bu durumu ‘‘sorumsuzluk’’ olarak niteledi

Seçilmiş Başkan Joe Biden, Amerika’nın güvenlikle ilgili kurumlarının Trump döneminde içlerinin boşaltıldığını söyledi. Biden, Trump yönetiminin geçiş ekibine yeterli bilgi sağlamadığını yineleyerek bu durumu ‘‘sorumsuzluk’’ olarak niteledi.

Delaware’de dış politika ekibiyle bir araya geldikten sonra açıklama yapan Joe Biden, geçiş sürecinde Savunma Bakanlığı ile İdare ve Bütçe Ofisi’ndeki siyasi yönetimin engelleriyle karşılaştıklarını söyledi.

“Şu anda görevden ayrılacak olan yönetimden önemli ulusal güvenlik alanlarında almamız gereken tüm bilgileri alamıyoruz. Bu bana sorarsanız sorumsuzluktan başka bir şey değil” dedi.

Görevi 20 Ocak’ta devralacak olan Joe Biden’ın ekibi bilgi alma talepleri konusunda bazı Pentagon yetkililerinin direnişiyle karşılaştıklarını belirtmişti.

Pentagon’dan üst düzey bir yetkili ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada geçiş sürecinde 163 görüşme yaptıklarını ve 191 bilgi talebine karşılık verdiklerini savunmuştu.

Joe Biden ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada geçiş süreci ekibinin konuya ilişkin endişelerini yineledi.

Joe Biden görevi devraldığında Çin, Kuzey Kore, İran ve Corona virüsü pandemisi gibi çok sayıda dış politika ve ulusal güvenlik sorunlarını da devralacak.

“Kurumların içi boşaltıldı”

Demokrat lider, “Ekibim düşmanlarımızı caydırmak amacıyla dünyanın çeşitli bölgelerindeki askeri gücümüze ilişkin net tabloyu görebilmeli. Savunma Bakanlığı’nda ve diğer kurumlarda hasımlarımızın suistimal edebileceği bir karışıklığa meydan vermekten kaçınmak amacıyla bütçe planlamaları konusunda tam bilgi sahibi olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Joe Biden, “Güvenliğimiz açısından önemli olan çoğu kurum hasar gördü. Çoğunun içi personel, kapasite ve moral açısından boşaltıldı. Bu durum hükümetimizin Amerikan halkını korumasını zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

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