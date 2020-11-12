Biden Geçiş Süreci Danışmanlarıyla Buluştu

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre “seçilmiş başkan” ilan edilen Joe Biden, geçiş dönemi danışmanlarıyla bir araya geldi. Biden, 20 Ocak’taki yemin töreninin ardından federal hükümeti devralmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Biden, federal hükümet kurumlarının devralınması sürecine yardımcı olacak danışmanları belirledi. Salı günü yaptığı açıklamada Biden, 26 Kasım Şükran Günü tatili öncesinde bazı önemli atamaları açıklayabileceğini bildirmişti. Başkan Donald Trump, seçimlerin ardından yenilgiyi kabul etmemiş ve özellikle seçimlerin başa baş gittiği kilit eyaletlerde bir dizi dava açmıştı. Trump, oy verme ve oy sayımı işlemlerinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığını öne sürüyor. Trump, davalar sonucunda seçim sonuçlarının lehine dönmesini ve Beyaz Saray’da ikinci dönemde de kalmaya devam etmeyi umuyor. Ancak şimdiye kadar Trump ve ekibinin açtığı davaların hemen hepsi reddedildi. Mahkemelerde henüz sonuçlanmamış davalar da var. VOA’nın konuştuğu seçim uzmanları Biden’ın seçim zaferinin geri dönüşü olmayacağı görüşünde.

Resmi olmayan sonuçlara göre Biden başkan olmak için gerekli 270 Seçici Kurul üye sayısından fazlasını kazandı.ABD’de seçim sonucu halk oylamasına göre değil Seçici Kurul delege oylarına göre belirleniyor. Her eyalet nüfus yoğunluğuyla orantılı sayıda delegeye sahip. Eyaletlerde çoğunluğu kazanan parti o eyaletin delegelerinin oylarını da kazanmış oluyor. Biden Georgia ve Arizona’daki oy sayımında da önde görünüyor. Bu iki eyaleti de kazanması durumunda Biden’ın kazandığı Seçici Kurul üye sayısı 306, Trump’ın kazandıklarıysa 232 olabilir. Biden’ın geçiş süreci danışmanları listesi, yönetiminin görevi devraldığı ilk günlerde karşılaşacağı zorluklara hakim, alanında uzman isimlerle dolu. Savunma Bakanlığı geçiş sürecinin ele alınmasına Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Güvenlik Programı Başkanı Kathleen Hicks liderlik edecek. Dışişleri Bakanlığı’nın devralınmasına Dışişleri Bakanlığı’nın Afrika’dan sorumlu eski bakan yardımcılarından Linda Thomas-Greenfield yardımcı olacak. KeyBank yöneticilerinden Don Graves Maliye Bakanlığı’nın devralınması sürecine,Schmidt Futures Vakfı ekonomik araştırma kıdemli yöneticisi Martha Gimbel ise Ekonomik Danışmanlar Konseyi’ni devralınması sürecine yardım edecek.