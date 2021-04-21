Biden: ‘‘George Floyd Dünyayı Değiştirdi’’

Başkan Joe Biden, eski polis memuru Derek Chauvin’in siyah Amerikalı George Floyd’un ölümünde jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından ‘‘Bunun bir cinayet olduğu gün gibi açıktı’’ dedi. Biden kararı ‘‘ileriye doğru atılan bir adım’’ olarak değerlendirdi.

Floyd’un ölümünün tüm dünyanın gözleri önünde sistemli ırkçılığı gizleyen perdeyi kaldırdığını söyleyen Biden, sistemli ırkçılık için ‘‘Ülkemizin üzerindeki bir leke, siyah Amerikalılar için adaletin boynundaki bir diz, her gün deneyimledikleri derin korku, travma, acı ve bıkkınlık’’ tanımlamasını yaptı.

Biden, George Floyd cinayetinin 1960’lardaki medeni haklar hareketinden bu yana görülmemiş protestolara neden olduğunu hatırlattı.

Kararın ardından George Floyd’un ailesiyle konuştuğunu belirten Biden, ‘‘Hiçbir şey kardeşlerini, babalarını geri getiremez, ancak bu karar Amerika’da adalet yürüyüşü için atılan dev bir adım’’ dedi.

‘‘Bu davada da gördüğümüz gibi tanıklık yapan polis memurlarından çoğu onurlu şekilde topluluklarına hizmet ediyor’’ diyen Biden, ‘‘Bunu yapmayanlardansa hesap sorulmalı, kimse kanundan üstün değildir’’ diye konuştu.