Biden: ‘‘George Floyd Dünyayı Değiştirdi’’

Başkan Joe Biden, eski polis memuru Derek Chauvin’in siyah Amerikalı George Floyd’un ölümünde jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından ‘‘Bunun bir cinayet olduğu gün gibi açıktı’’ dedi. Biden kararı ‘‘ileriye doğru atılan bir adım’’ olarak değerlendirdi.
Floyd’un ölümünün tüm dünyanın gözleri önünde sistemli ırkçılığı gizleyen perdeyi kaldırdığını söyleyen Biden, sistemli ırkçılık için ‘‘Ülkemizin üzerindeki bir leke, siyah Amerikalılar için adaletin boynundaki bir diz, her gün deneyimledikleri derin korku, travma, acı ve bıkkınlık’’ tanımlamasını yaptı.
Biden, George Floyd cinayetinin 1960’lardaki medeni haklar hareketinden bu yana görülmemiş protestolara neden olduğunu hatırlattı.
Kararın ardından George Floyd’un ailesiyle konuştuğunu belirten Biden, ‘‘Hiçbir şey kardeşlerini, babalarını geri getiremez, ancak bu karar Amerika’da adalet yürüyüşü için atılan dev bir adım’’ dedi.
‘‘Bu davada da gördüğümüz gibi tanıklık yapan polis memurlarından çoğu onurlu şekilde topluluklarına hizmet ediyor’’ diyen Biden, ‘‘Bunu yapmayanlardansa hesap sorulmalı, kimse kanundan üstün değildir’’ diye konuştu.
Sistemli ırkçılıkla mücadelede bu kararla yetinilmemesi gerektiğini kaydeden Başkan, ‘‘Böyle bir trajedinin tekrar yaşanmasını önleyecek önlemleri almalıyız. Siyahlar polisle temastan korkmamalı. Çocuklarının marketten çıkıp eve gelirken, parkta oynarken, araba kullanırken ölmeyeceklerinden emin olmalılar. Sistemli ırkçılık hala polis teşkilatlarında ve daha geniş ölçekte de adli hukuk sistemimizde mevcut’’ dedi.
Eyalet, yerel yetkililer ve polis teşkilatlarının yanı sıra bu konuda federal hükümete ve Kongre’ye de görev düştüğünü hatırlatan Biden, ‘‘George Floyd bir yıl önce öldürüldü. Adına son derece anlamlı bir polis reformu yasa tasarısı hazırlandı, ancak bu yasayı kabul etmek bir yıl sürmemeli’’ diye konuştu.
‘‘Kalbimizi ve aklımızı değiştirmeliyiz’’
‘‘Kanunlarımızı ve politikalarımızı değiştirdiğimiz gibi kalbimizi ve aklımızı da değiştirmeliyiz’’ diyen Biden, kararın ardından düzenlenmesi beklenen gösteriler sırasında yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı da uyarıda bulundu.
Biden, ‘‘Şiddet gösterenler, mala mülke zarar verenler, nefret ve ayrılık fitilini ateşleyenler, ülkemizin ırk adaletine yolculuğunu durdurmak için her şeyi yapacaklar. Bunu başarmalarına izin veremeyiz’’ diye konuştu.
‘‘Amerika nefret için güvenli liman olmamalı’’
‘‘Amerika nefret için güvenli bir liman olmamalı’’ diyen Biden, ‘‘İşimiz burada bitmiyor. George Floyd’un sözlerini duymaya devam etmeliyiz. ‘Nefes Alamıyorum, nefes alamıyorum…’ Bu sözlere arkamızı dönemeyiz. Bu ülkede artık yön değiştirmemizin zamanı. Umudum ve duam bu mirası yerine getirmek’’ diye konuştu.
Biden, ‘‘Bu önemli bir değişim anı olabilir’’ dedi.
Biden, konuşması sırasında Floyd’un kızıyla cenazede yaşadığı diyaloğu bir kez daha anlattı, ‘‘Elini tuttum ve ‘Çok cesursun, baban yukarıdan bakıp seninle gurur duyuyor’ dedim. Hiç unutmuyorum, bana ‘babam dünyayı değiştirdi’ diye cevap verdi. Bu akşamüstü ona dedim ki ‘evet baban gerçekten dünyayı değiştirdi.’’
Obama: ‘‘Adalet mücadelesinde yalnızca bir adım’’
Eski Başkan Barack Obama, George Floyd davasının sanığı eski polis memuru Derek Chauvin'in Floyd'un ölümünden mahkum edilmesinin doğru karar olduğunu, ancak bunun adalet mücadelesinde atılan tek bir adım olduğunu söyledi.
Obama açıklamasında ‘‘Gerçek adalet Amerikalılar’ın siyaların her gün farklı muamele gördüğünü ve milyonlarca kişinin polisle bir dahaki temaslarının aslında son temasları olabileceği korkusuyla yaşadıklarını anlamasını gerektirir’’ dedi.
Obama ülkenin kararın ardından, adli suç sistemindeki ırk ayrımcılığını azaltmak ve marjinal toplulukların ekonomik fırsatlarını arttırmak için somut adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.
Minnesota Valisi: ‘‘George’un insanlığına değer verdiler’’
Minnesota Valisi Tim Walz ise ‘‘Dava sona erdi, ancak işimiz daha yeni başlıyor. Dünya 25 Mayıs 2020’de George Floyd’un boynunda bir diz ile dokuz dakika boyunca ölümünü seyretti. Binlerce Minnesotalı ölümünün ardından geçen yaz sokaklarda yürüdü, bu kişiler küresel bir harekete ilham oldu. Bu insanların çoğu George’u tanımıyordu, onlar George’un insanlığına değer verdiler. Yaşananın yanlış olduğunu biliyorlardı. Değişim ve adalet talep ettiler’’ dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da George Floyd’un ölümünden çok etkilendiğini ve kararı memnunlukla karşıladığını bildirdi.
Kararın ardından Minneapolis’teki mahkeme binası önünde toplanan kalabalık kutlamalar yaptı. Araçlar kornalarını çalarken trafiğin arasında koşan göstericiler pankartlar taşıdı.
Yakındaki parkta dava sonucunu cep telefonundan dinleyen 300 kadar gösterici, sonucun açıklanmasını çığlıklarla ve birbirlerine sarılarak kutladı, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.