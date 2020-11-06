Biden Georgia'da kıl payı öne geçti

Sonucun belirlenmesinde Trump'ın önde olduğu Pennsylvania'dan gelecek sonuçlar da önemli.ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından oy sayımının devam ettiği eyaletlerden Georgia'da Demokratların adayı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump'ın kıl payı önüne geçti. Associated Press (AP) ajansının tahminlerine göre, Cuma sabahı itibarıyla Biden'ın oylarının Trump'ın aldığı oylara göre 917 fazla olduğu belirtildi.

Daha sayımı tamamlanmamış binlerce oy pusulası bulunduğuna dikkat çeken AP, net sonucun söylenmesi için henüz erken olduğu değerledirmesini yaptı. AP analistleri, mektupla gönderilen oylar sayıldıkça Biden'in oylarının arttığını ifade ediyor. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı eyalette sonucun Cuma akşamına kadar belirlenebileceği tahmin ediliyor.

Bütün oyların sayımının tamamlanması sonrasında Biden ve Trump oyları arasındaki fark yarım puan kadar az olursa, Georgia eyaletinin yasalarına göre oyların yeniden sayılması talep edilebiliyor.

2016 yılındaki seçimlerde Donald Trump rakibi Hillary Clinton'dan yüzde 5 fazla oy ile Georgia'da 16 delege kazanmıştı. Georgia'da seçmen son olarak 1992 yılında Bill Clinton'ın başkan seçildiği seçimlerde Demokratlara oy vermişti.